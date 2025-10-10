Видео
Бюджетные пирожные к чаю — минимум сливочного масла в креме

Дата публикации 10 октября 2025 03:04
Бюджетные пирожные к чаю с творожным кремом — простой рецепт без избытка масла
Пирожные с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется домашнего десерта без лишних затрат, эти пирожные идеальный выбор. Воздушное заварное тесто, легкий крем из творога и минимум масла — все готовится просто, без миксера и сложных техник. Идеально к чаю, кофе или праздничному столу — нежно, вкусно и по-домашнему.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • вода — 200 мл.;
  • масло сливочное — 75 г;
  • соль — 2 г;
  • мука — 100 г;
  • яйца — 3 шт.

Для крема:

  • крахмал — 60 г;
  • сахар — 60 г;
  • творог — 100 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Дополнительно:

  • джем — 80 г.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле вскипятить воду со сливочным маслом и щепоткой соли. Когда смесь начнет кипеть, всыпать просеянную муку и быстро перемешать лопаткой. Варить на слабом огне 1-2 минуты, пока масса не соберется в однородный комок и не начнет легко отставать от стенок посуды. Снять с огня, дать остыть несколько минут.

рецепт тістечок
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

В теплое тесто по одному добавить яйца, тщательно вымешивая после каждого. Готовое тесто должно быть гладкое, блестящее и тягучее.

простий рецепт тістечок
Тесто в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить его в кондитерский мешок и отсадить небольшие заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200°C 15 минут, затем уменьшить температуру до 180°C и печь еще 15-20 минут, пока эклеры не станут золотистыми и полыми внутри.

рецепт профітролі
Тесто в кондитерском мешке. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления крема в кастрюле смешать крахмал, сахар и немного молока, растереть до однородной консистенции без комочков. Влить остальное молоко, поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло, ванильный сахар и перетертый творог. Перемешать до нежной, воздушной текстуры.

простий рецепт профітролі
Тесто на противень. Фото: smakuiemo.com.ua

Остывшие эклеры разрезать пополам или сделать небольшое отверстие сбоку. Наполнить их кремом с помощью кондитерского мешка. По желанию в центр можно добавить немного джема — он добавит свежести и легкую фруктовую нотку.

рецепт еклерів з начинкою
Пирожные и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить готовые пирожные в холодильник на несколько часов, чтобы крем стабилизировался. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или украсить полосками джема.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
