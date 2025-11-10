Бюджетний торт Три стакани — простий шоколадний десерт, що готується без ваг

Торт "Три стакани". Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться швидко приготувати домашній торт без клопоту, цей рецепт "Три стакани" — саме те, що треба. Ніяких складних вимірювань чи дорогих інгредієнтів: усе просто — по склянці. Бісквіт виходить пухкий, з насиченим шоколадним смаком, а сметанно-згущений крем додає ніжності. Ідеальний десерт до чаю, який підкорює своєю простотою та смаком.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

какао — 2 ст. л. з гіркою (приблизно 25 г);

сода — 0,5 ч. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

кефір — 1 склянка;

цукор — 1 склянка (можна не повну);

борошно — 1 склянка (приблизно 130 г);

рослинна олія — 4 ст. л.

Для крему:

сметана 20% — 300 г;

варене згущене молоко — 370 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішати вінчиком або виделкою до однорідної консистенції. Додати какао, соду та олію, знову розмішати.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно, ретельно перемішуючи до гладкого тіста без грудочок. Консистенція має бути трохи тягучою, не надто густою.

Шоколадний бісквіт. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром 19–20 см змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти поверхню й випікати при 180°C приблизно 35–40 хвилин до сухої шпажки. Готовий бісквіт повністю охолодити, потім розрізати навпіл або на три пласти.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком до гладкої, ніжної маси. Якщо сметана рідкувата, поставити крем у холодильник на 15–20 хвилин.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі щедро змастити кремом, скласти торт, верх також покрити кремом і за бажанням присипати какао або тертим шоколадом. Перед подачею охолодити кілька годин — тоді десерт стане ще ніжнішим і просоченим.

