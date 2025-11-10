Відео
Україна
Головна Смак Бюджетний торт "Три стакани" — швидкий десерт, який тане в роті

Бюджетний торт "Три стакани" — швидкий десерт, який тане в роті

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 03:04
Оновлено: 19:28
Бюджетний торт Три стакани — простий шоколадний десерт, що готується без ваг
Торт "Три стакани". Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться швидко приготувати домашній торт без клопоту, цей рецепт "Три стакани" — саме те, що треба. Ніяких складних вимірювань чи дорогих інгредієнтів: усе просто — по склянці. Бісквіт виходить пухкий, з насиченим шоколадним смаком, а сметанно-згущений крем додає ніжності. Ідеальний десерт до чаю, який підкорює своєю простотою та смаком.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • какао — 2 ст. л. з гіркою (приблизно 25 г);
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • кефір — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка (можна не повну);
  • борошно — 1 склянка (приблизно 130 г);
  • рослинна олія — 4 ст. л.

Для крему:

  • сметана 20% — 300 г;
  • варене згущене молоко — 370 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішати вінчиком або виделкою до однорідної консистенції. Додати какао, соду та олію, знову розмішати.

рецепт торта
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно, ретельно перемішуючи до гладкого тіста без грудочок. Консистенція має бути трохи тягучою, не надто густою.

смачний домашній торт
Шоколадний бісквіт. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром 19–20 см змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти поверхню й випікати при 180°C приблизно 35–40 хвилин до сухої шпажки. Готовий бісквіт повністю охолодити, потім розрізати навпіл або на три пласти.

рецепт домашнього торта
Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему змішати сметану з вареним згущеним молоком до гладкої, ніжної маси. Якщо сметана рідкувата, поставити крем у холодильник на 15–20 хвилин.

рецепт шоколадного торта три стакани
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі щедро змастити кремом, скласти торт, верх також покрити кремом і за бажанням присипати какао або тертим шоколадом. Перед подачею охолодити кілька годин — тоді десерт стане ще ніжнішим і просоченим.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
