Бюджетный торт Три стакана — простой шоколадный десерт, который готовится без весов

Торт "Три стакана". Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется быстро приготовить домашний торт без хлопот, этот рецепт "Три стакана" — именно то, что нужно. Никаких сложных измерений или дорогих ингредиентов: все просто — по стакану. Бисквит получается воздушный, с насыщенным шоколадным вкусом, а сметанно-сгущенный крем добавляет нежности. Идеальный десерт к чаю, который покоряет своей простотой и вкусом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

какао — 2 ст. л. с горкой (примерно 25 г);

сода — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик;

кефир — 1 стакан;

сахар — 1 стакан (можно не полный);

мука — 1 стакан (примерно 130 г);

растительное масло — 4 ст. л.

Для крема:

сметана 20% — 300 г;

вареное сгущенное молоко — 370 г.

Способ приготовления

В миске смешать кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешать венчиком или вилкой до однородной консистенции. Добавить какао, соду и растительное масло, снова размешать.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку, тщательно перемешивая до гладкого теста без комочков. Консистенция должна быть немного тягучей, не слишком густой.

Шоколадный бисквит. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму диаметром 19-20 см смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять поверхность и выпекать при 180°C примерно 35-40 минут до сухой шпажки. Готовый бисквит полностью охладить, затем разрезать пополам или на три пласта.

Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема смешать сметану с вареной сгущенкой до гладкой, нежной массы. Если сметана жидковата, поставить крем в холодильник на 15-20 минут.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржи щедро смазать кремом, сложить торт, верх также покрыть кремом и по желанию присыпать какао или тертым шоколадом. Перед подачей охладить несколько часов — тогда десерт станет еще более нежным и пропитанным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.