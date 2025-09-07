Відео
Десерт без випічки "Корівка" — торт із карамельним кремом

7 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт без випічки Корівка — рецепт торта із карамельним кремом
Десерт "Корівка". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Смачний десерт без випічки "Корівка" — це ніжний і ароматний торт, який підкорює карамельним смаком. Його легко приготувати вдома з печива та крему, а результат виглядає як справжня кондитерська розкіш. Такий десерт стане улюбленим частуванням до чаю чи кави.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 30 г;
  • кукурудзяний крохмаль (або борошно) — 50 г;
  • молоко — 500 мл;
  • масло вершкове — 120 г;
  • варене згущене молоко — 370 г (1 банка).

Для основи:

  • печиво — 250–300 г (40–45 шт.).

Для прикрашання:

  • крихта печива;
  • шоколад — 20 г.

Спосіб приготування

Для крему збити яйця з цукром, додати крохмаль і поступово влити молоко. Добре перемішати та поставити на слабкий вогонь.

рецепт торта без випічки
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Зняти з вогню, додати вершкове масло та перемішати до розчинення. Потім додати варене згущене молоко й довести крем до однорідності.

рецепт десерту без випічки
Печиво та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Для складання торта викласти на дно форми шар печива, змастити кремом. Повторювати, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар зробити з крему.

десерт без випічки з печивом
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати торт крихтою печива та полити розтопленим шоколадом. Поставити у холодильник мінімум на 3–4 години, а краще на ніч, щоб десерт добре просочився.

торт без випічки за 15 хвилин
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Такий торт можна готувати як у круглій формі, так і в прямокутному скляному контейнері. Для більш вираженого аромату в крем можна додати дрібку ванілі чи ложку рому.

