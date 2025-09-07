Десерт без выпечки Коровка — рецепт торта с карамельным кремом

Десерт "Коровка". Фото: smachnenke.com.ua

Вкусный десерт без выпечки "Коровка" — это нежный и ароматный торт, который покоряет карамельным вкусом. Его легко приготовить дома из печенья и крема, а результат выглядит как настоящая кондитерская роскошь. Такой десерт станет любимым угощением к чаю или кофе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 30 г;

кукурузный крахмал (или мука) — 50 г;

молоко — 500 мл.;

масло сливочное — 120 г;

вареная сгущенка — 370 г (1 банка).

Для основы:

печенье — 250-300 г (40-45 шт.).

Для украшения:

крошка печенья;

шоколад — 20 г.

Способ приготовления

Для крема взбить яйца с сахаром, добавить крахмал и постепенно влить молоко. Хорошо перемешать и поставить на слабый огонь.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до растворения. Затем добавить вареную сгущенку и довести крем до однородности.

Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Для сборки торта выложить на дно формы слой печенья, смазать кремом. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой сделать из крема.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать торт крошкой печенья и полить растопленным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Такой торт можно готовить как в круглой форме, так и в прямоугольном стеклянном контейнере. Для более выраженного аромата в крем можно добавить щепотку ванили или ложку рома.

