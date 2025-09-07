Видео
Десерт без выпечки "Коровка" — торт с карамельным кремом

7 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт без выпечки Коровка — рецепт торта с карамельным кремом
Десерт "Коровка". Фото: smachnenke.com.ua
Вкусный десерт без выпечки "Коровка" — это нежный и ароматный торт, который покоряет карамельным вкусом. Его легко приготовить дома из печенья и крема, а результат выглядит как настоящая кондитерская роскошь. Такой десерт станет любимым угощением к чаю или кофе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 30 г;
  • кукурузный крахмал (или мука) — 50 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • масло сливочное — 120 г;
  • вареная сгущенка — 370 г (1 банка).

Для основы:

  • печенье — 250-300 г (40-45 шт.).

Для украшения:

  • крошка печенья;
  • шоколад — 20 г.

Способ приготовления

Для крема взбить яйца с сахаром, добавить крахмал и постепенно влить молоко. Хорошо перемешать и поставить на слабый огонь.

рецепт торта без випічки
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до растворения. Затем добавить вареную сгущенку и довести крем до однородности.

рецепт десерту без випічки
Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Для сборки торта выложить на дно формы слой печенья, смазать кремом. Повторять, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой сделать из крема.

десерт без випічки з печивом
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать торт крошкой печенья и полить растопленным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы десерт хорошо пропитался.

торт без випічки за 15 хвилин
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Такой торт можно готовить как в круглой форме, так и в прямоугольном стеклянном контейнере. Для более выраженного аромата в крем можно добавить щепотку ванили или ложку рома.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт печенье без выпечки
