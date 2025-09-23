Десерт без випічки Трюфельний — рецепт приготування зі згущеного молока та какао

Десерт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Десерт без випічки "Трюфельний" — це ідеальна ідея для швидкого та смачного частування. Усього два інгредієнти — згущене молоко та какао, які перетворюються на ніжні домашні цукерки, що нагадують трюфелі з кондитерської. Готувати їх легко, а результат точно здивує і дорослих, і дітей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

згущене молоко — 1 банка (приблизно 370 г);

какао-порошок — 4 ст. л. (близько 25 г);

сіль — дрібка (за бажанням);

какао для присипки.

Спосіб приготування

У сотейник влити згущене молоко та всипати какао-порошок. Добре перемішати вінчиком до однорідності, щоб не було грудочок.

Какая та сгузенка. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити суміш на мінімальний вогонь і, постійно помішуючи, уварювати 9–10 хвилин до загущення. Маса має стати блискучою і тягучою.

Шоколадна маса у формі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити її у форму, розрівняти та накрити харчовою плівкою. Залишити при кімнатній температурі до охолодження, після чого прибрати у холодильник щонайменше на 1,5 години.

Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса застигне, викласти її на поверхню, посипану какао, нарізати на невеликі шматочки та кожен обваляти у какао-порошку. Подавати як домашні трюфелі без випічки, що за смаком нагадують справжні цукерки.

