Десерт без випічки Трюфельний — рецепт приготування зі згущеного молока та какао

Десерт без випічки "Трюфельний" — згущене молоко + 25 г какао

23 вересня 2025 03:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт без випічки "Трюфельний" — це ідеальна ідея для швидкого та смачного частування. Усього два інгредієнти — згущене молоко та какао, які перетворюються на ніжні домашні цукерки, що нагадують трюфелі з кондитерської. Готувати їх легко, а результат точно здивує і дорослих, і дітей.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • згущене молоко — 1 банка (приблизно 370 г);
  • какао-порошок — 4 ст. л. (близько 25 г);
  • сіль — дрібка (за бажанням);
  • какао для присипки.

Спосіб приготування

У сотейник влити згущене молоко та всипати какао-порошок. Добре перемішати вінчиком до однорідності, щоб не було грудочок.

рецепт десерту
Какая та сгузенка. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити суміш на мінімальний вогонь і, постійно помішуючи, уварювати 9–10 хвилин до загущення. Маса має стати блискучою і тягучою.

рецепт десерта без випічки
Шоколадна маса у формі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити її у форму, розрівняти та накрити харчовою плівкою. Залишити при кімнатній температурі до охолодження, після чого прибрати у холодильник щонайменше на 1,5 години.

рецепт десерту з какао без випічки
Готовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса застигне, викласти її на поверхню, посипану какао, нарізати на невеликі шматочки та кожен обваляти у какао-порошку. Подавати як домашні трюфелі без випічки, що за смаком нагадують справжні цукерки.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

згущене молоко какао десерт рецепт без випічки
