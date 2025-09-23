Десерт без выпечки Трюфельный — рецепт приготовления из сгущенного молока и какао

Видео
Десерт без выпечки "Трюфельный" — сгущенное молоко + 25 г какао

23 сентября 2025 03:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт без выпечки "Трюфельный" — это идеальная идея для быстрого и вкусного угощения. Всего два ингредиента — сгущенное молоко и какао, которые превращаются в нежные домашние конфеты, напоминающие трюфели из кондитерской. Готовить их легко, а результат точно удивит и взрослых, и детей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сгущенное молоко — 1 банка (примерно 370 г);
  • какао-порошок — 4 ст. л. (около 25 г);
  • соль — щепотка (по желанию);
  • какао для присыпки.

Способ приготовления

В сотейник влить сгущенное молоко и всыпать какао-порошок. Хорошо перемешать венчиком до однородности, чтобы не было комочков.

рецепт десерту
Какая и сгущенка. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить смесь на минимальный огонь и, постоянно помешивая, уваривать 9-10 минут до загустения. Масса должна стать блестящей и тягучей.

рецепт десерта без випічки
Шоколадная масса в форме. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить ее в форму, разровнять и накрыть пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре до охлаждения, после чего убрать в холодильник минимум на 1,5 часа.

рецепт десерту з какао без випічки
Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса застынет, выложить ее на поверхность, посыпанную какао, нарезать на небольшие кусочки и каждый обвалять в какао-порошке. Подавать как домашние трюфели без выпечки, по вкусу напоминающие настоящие конфеты.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сгущенка какао десерт рецепт без выпечки
