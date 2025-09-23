Десерт без выпечки Трюфельный — рецепт приготовления из сгущенного молока и какао

Десерт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Десерт без выпечки "Трюфельный" — это идеальная идея для быстрого и вкусного угощения. Всего два ингредиента — сгущенное молоко и какао, которые превращаются в нежные домашние конфеты, напоминающие трюфели из кондитерской. Готовить их легко, а результат точно удивит и взрослых, и детей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сгущенное молоко — 1 банка (примерно 370 г);

какао-порошок — 4 ст. л. (около 25 г);

соль — щепотка (по желанию);

какао для присыпки.

Способ приготовления

В сотейник влить сгущенное молоко и всыпать какао-порошок. Хорошо перемешать венчиком до однородности, чтобы не было комочков.

Какая и сгущенка. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить смесь на минимальный огонь и, постоянно помешивая, уваривать 9-10 минут до загустения. Масса должна стать блестящей и тягучей.

Шоколадная масса в форме. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить ее в форму, разровнять и накрыть пищевой пленкой. Оставить при комнатной температуре до охлаждения, после чего убрать в холодильник минимум на 1,5 часа.

Готовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса застынет, выложить ее на поверхность, посыпанную какао, нарезать на небольшие кусочки и каждый обвалять в какао-порошке. Подавать как домашние трюфели без выпечки, по вкусу напоминающие настоящие конфеты.

