Торт Мадам — рецепт с фото нежного десерта со сметанным кремом и вишней - рецепт с фото

Торт "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Мадам" — это настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты. Его тонкие коржи, легкий сметанный крем и вишневая кислинка создают идеальный баланс вкуса. Простой рецепт с фото поможет вам приготовить нежный и красивый торт даже без опыта в кулинарии.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло сливочное мягкое — 80 г;

соль — несколько щепоток;

сметана — 120 г.

Для крема:

сметана — 400 мл.;

ванильный сахар — 20 г;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

загуститель для сметаны — 1 ст. л.

Для начинки:

вишня — 200 г.

Способ приготовления

Смешать муку с разрыхлителем и мягким сливочным маслом. Добавить соль и перетереть до крошек. Ввести сметану и замесить мягкое эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20 минут.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на 8 частей. Каждую раскатать в тонкий круг диаметром около 20 см. Выложить на пергамент и выпекать в разогретой духовке по 3 минуты до золотистого цвета. Из обрезков сформировать девятый корж для крошки.

Крем и вишневая начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Вишню разморозить, отжать сок и измельчить на небольшие кусочки. Для крема смешать густую сметану, ванильный сахар, сахарную пудру и загуститель. Перемешать ложкой до однородности.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в форме с кольцом: каждый корж смазывать кремом и добавлять вишню, оставляя края свободными. Верхний корж покрыть кремом. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 4-6 часов для пропитки. Последний корж высушить, измельчить в крошку и посыпать верх. Бока оставить открытыми. Подать охлажденным.

