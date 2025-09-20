Видео
Україна
Торт "Мадам" — десерт, который затмил популярный "Наполеон"

20 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт Мадам — рецепт с фото нежного десерта со сметанным кремом и вишней - рецепт с фото
Торт "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua
Торт "Мадам" — это настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты. Его тонкие коржи, легкий сметанный крем и вишневая кислинка создают идеальный баланс вкуса. Простой рецепт с фото поможет вам приготовить нежный и красивый торт даже без опыта в кулинарии.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло сливочное мягкое — 80 г;
  • соль — несколько щепоток;
  • сметана — 120 г.

Для крема:

  • сметана — 400 мл.;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.;
  • загуститель для сметаны — 1 ст. л.

Для начинки:

  • вишня — 200 г.

Способ приготовления

Смешать муку с разрыхлителем и мягким сливочным маслом. Добавить соль и перетереть до крошек. Ввести сметану и замесить мягкое эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20 минут.

рецепт торта
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на 8 частей. Каждую раскатать в тонкий круг диаметром около 20 см. Выложить на пергамент и выпекать в разогретой духовке по 3 минуты до золотистого цвета. Из обрезков сформировать девятый корж для крошки.

рецепт торту з вишнями
Крем и вишневая начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Вишню разморозить, отжать сок и измельчить на небольшие кусочки. Для крема смешать густую сметану, ванильный сахар, сахарную пудру и загуститель. Перемешать ложкой до однородности.

рецепт наполеона з ягодами
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в форме с кольцом: каждый корж смазывать кремом и добавлять вишню, оставляя края свободными. Верхний корж покрыть кремом. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 4-6 часов для пропитки. Последний корж высушить, измельчить в крошку и посыпать верх. Бока оставить открытыми. Подать охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт вишня Наполеон крем для торта
