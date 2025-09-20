Відео
Торт "Мадам" — десерт, який затьмарив популярний "Наполеон"

20 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт Мадам — рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом і вишнею
Торт "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Торт "Мадам" — це справжня знахідка для тих, хто любить домашні десерти. Його тонкі коржі, легкий сметанний крем і вишнева кислинка створюють ідеальний баланс смаку. Простий рецепт з фото допоможе вам приготувати ніжний і красивий торт навіть без досвіду в кулінарії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • масло вершкове м’яке — 80 г;
  • сіль — кілька дрібок;
  • сметана — 120 г.

Для крему:

  • сметана — 400 мл.;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • цукрова пудра — 3 ст. л.;
  • загусник для сметани — 1 ст. л.

Для начинки:

  • вишня — 200 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем і м’яким вершковим маслом. Додати сіль та перетерти до крихт. Ввести сметану й замісити м’яке еластичне тісто. Загорнути у харчову плівку та залишити відпочити на 20 хвилин.

рецепт торта
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на 8 частин. Кожну розкачати у тонкий круг діаметром близько 20 см. Викласти на пергамент і випікати в розігрітій духовці по 3 хвилини до золотистого кольору. З обрізків сформувати дев’ятий корж для крихти.

рецепт торту з вишнями
Крем та вишнева начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Вишню розморозити, відтиснути сік і подрібнити на невеликі шматочки. Для крему змішати густу сметану, ванільний цукор, цукрову пудру та загусник. Перемішати ложкою до однорідності.

рецепт наполеона з ягодами
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у формі з кільцем: кожен корж змащувати кремом і додавати вишню, залишаючи краї вільними. Верхній корж покрити кремом. Накрити плівкою й залишити в холодильнику на 4–6 годин для просочення. Останній корж висушити, подрібнити в крихту та посипати верх. Боки залишити відкритими. Подати охолодженим.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт вишня Наполеон крем для торта
