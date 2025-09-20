Торт Мадам — рецепт з фото ніжного десерту зі сметанним кремом і вишнею

Торт "Мадам". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Мадам" — це справжня знахідка для тих, хто любить домашні десерти. Його тонкі коржі, легкий сметанний крем і вишнева кислинка створюють ідеальний баланс смаку. Простий рецепт з фото допоможе вам приготувати ніжний і красивий торт навіть без досвіду в кулінарії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

масло вершкове м’яке — 80 г;

сіль — кілька дрібок;

сметана — 120 г.

Для крему:

сметана — 400 мл.;

ванільний цукор — 20 г;

цукрова пудра — 3 ст. л.;

загусник для сметани — 1 ст. л.

Для начинки:

вишня — 200 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно з розпушувачем і м’яким вершковим маслом. Додати сіль та перетерти до крихт. Ввести сметану й замісити м’яке еластичне тісто. Загорнути у харчову плівку та залишити відпочити на 20 хвилин.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на 8 частин. Кожну розкачати у тонкий круг діаметром близько 20 см. Викласти на пергамент і випікати в розігрітій духовці по 3 хвилини до золотистого кольору. З обрізків сформувати дев’ятий корж для крихти.

Крем та вишнева начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Вишню розморозити, відтиснути сік і подрібнити на невеликі шматочки. Для крему змішати густу сметану, ванільний цукор, цукрову пудру та загусник. Перемішати ложкою до однорідності.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у формі з кільцем: кожен корж змащувати кремом і додавати вишню, залишаючи краї вільними. Верхній корж покрити кремом. Накрити плівкою й залишити в холодильнику на 4–6 годин для просочення. Останній корж висушити, подрібнити в крихту та посипати верх. Боки залишити відкритими. Подати охолодженим.

