Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Десерт до чаю за 5 хв — потрібно 300 г печива та 150 мл молока

Десерт до чаю за 5 хв — потрібно 300 г печива та 150 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 03:04
Десерт до чаю за 5 хвилин — простий рецепт із печива та молока
Десерт до чаю. Фото: smachnenke.com.ua

Іноді хочеться чогось солодкого до чаю, але часу обмаль. Цей десерт із печива та молока готується за лічені хвилини, без міксера й складних інгредієнтів. Усе, що потрібно — трохи молока, улюблене печиво й плитка шоколаду. Результат вражає: ніжний, ароматний і справжній порятунок, коли гості вже на порозі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — 300 г (шоколадне або пісочне);
  • молоко — 150 мл (холодне);
  • вершкове масло — трохи (для змащування форми);
  • шоколад — 1 плитка (для глазурі, за бажанням).

Спосіб приготування

Печиво подрібнити в блендері до стану дрібної крихти. Якщо блендера немає, можна покласти печиво в щільний пакет і розкатати качалкою до однорідної консистенції.

рецепт десерта
Печиво та молоко. Фото: smachnenke.com.ua

До подрібненого печива влити холодне молоко й добре перемішати до утворення густої пластичної маси — вона має тримати форму.

простий рецепт десерта
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти поверхню ложкою. Щоб маса не липла, ложку можна змочити у воді або в олії.

рецепт десерту з печива
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180°C близько 20 хвилин, доки десерт не стане щільним і ароматним. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою — якщо вона виходить сухою, можна діставати. Для прикрашання шоколадну плитку залишити в обгортці й опустити в гарячу воду, щоб вона розтанула. Потім відрізати куточок обгортки та полити десерт тонкими смужками розтопленого шоколаду. 

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

молоко пиріг десерт рецепт печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації