Десерт до чаю за 5 хвилин — простий рецепт із печива та молока

Десерт до чаю. Фото: smachnenke.com.ua

Іноді хочеться чогось солодкого до чаю, але часу обмаль. Цей десерт із печива та молока готується за лічені хвилини, без міксера й складних інгредієнтів. Усе, що потрібно — трохи молока, улюблене печиво й плитка шоколаду. Результат вражає: ніжний, ароматний і справжній порятунок, коли гості вже на порозі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

печиво — 300 г (шоколадне або пісочне);

молоко — 150 мл (холодне);

вершкове масло — трохи (для змащування форми);

шоколад — 1 плитка (для глазурі, за бажанням).

Спосіб приготування

Печиво подрібнити в блендері до стану дрібної крихти. Якщо блендера немає, можна покласти печиво в щільний пакет і розкатати качалкою до однорідної консистенції.

Печиво та молоко. Фото: smachnenke.com.ua

До подрібненого печива влити холодне молоко й добре перемішати до утворення густої пластичної маси — вона має тримати форму.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти поверхню ложкою. Щоб маса не липла, ложку можна змочити у воді або в олії.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180°C близько 20 хвилин, доки десерт не стане щільним і ароматним. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою — якщо вона виходить сухою, можна діставати. Для прикрашання шоколадну плитку залишити в обгортці й опустити в гарячу воду, щоб вона розтанула. Потім відрізати куточок обгортки та полити десерт тонкими смужками розтопленого шоколаду.

