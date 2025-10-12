Видео
Дата публикации 12 октября 2025 03:04
Десерт к чаю за 5 минут - простой рецепт из печенья и молока
Десерт к чаю. Фото: smachnenke.com.ua

Иногда хочется чего-то сладкого к чаю, но времени мало. Этот десерт из печенья и молока готовится за считанные минуты, без миксера и сложных ингредиентов. Все, что нужно — немного молока, любимое печенье и плитка шоколада. Результат впечатляет: нежный, ароматный и настоящее спасение, когда гости уже на пороге.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 300 г (шоколадное или песочное);
  • молоко — 150 мл. (холодное);
  • сливочное масло — немного (для смазывания формы);
  • шоколад — 1 плитка (для глазури, по желанию).

Способ приготовления

Печенье измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Если блендера нет, можно положить печенье в плотный пакет и раскатать скалкой до однородной консистенции.

рецепт десерта
Печенье и молоко. Фото: smachnenke.com.ua

К измельченному печенью влить холодное молоко и хорошо перемешать до образования густой пластичной массы — она должна держать форму.

простий рецепт десерта
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, выложить тесто и разровнять поверхность ложкой. Чтобы масса не липла, ложку можно смочить в воде или в масле.

рецепт десерту з печива
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180°C около 20 минут, пока десерт не станет плотным и ароматным. Проверить готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, можно доставать. Для украшения шоколадную плитку оставить в обертке и опустить в горячую воду, чтобы она растаяла. Затем отрезать уголок обертки и полить десерт тонкими полосками растопленного шоколада.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
