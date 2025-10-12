Десерт к чаю за 5 минут - простой рецепт из печенья и молока

Десерт к чаю. Фото: smachnenke.com.ua

Иногда хочется чего-то сладкого к чаю, но времени мало. Этот десерт из печенья и молока готовится за считанные минуты, без миксера и сложных ингредиентов. Все, что нужно — немного молока, любимое печенье и плитка шоколада. Результат впечатляет: нежный, ароматный и настоящее спасение, когда гости уже на пороге.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

печенье — 300 г (шоколадное или песочное);

молоко — 150 мл. (холодное);

сливочное масло — немного (для смазывания формы);

шоколад — 1 плитка (для глазури, по желанию).

Способ приготовления

Печенье измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Если блендера нет, можно положить печенье в плотный пакет и раскатать скалкой до однородной консистенции.

Печенье и молоко. Фото: smachnenke.com.ua

К измельченному печенью влить холодное молоко и хорошо перемешать до образования густой пластичной массы — она должна держать форму.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, выложить тесто и разровнять поверхность ложкой. Чтобы масса не липла, ложку можно смочить в воде или в масле.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180°C около 20 минут, пока десерт не станет плотным и ароматным. Проверить готовность деревянной шпажкой — если она выходит сухой, можно доставать. Для украшения шоколадную плитку оставить в обертке и опустить в горячую воду, чтобы она растаяла. Затем отрезать уголок обертки и полить десерт тонкими полосками растопленного шоколада.

