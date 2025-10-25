Десерт з молоком за 5 хвилин — ніжна насолода без духовки, без борошна та без желатину

Десерт "Легкість". Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий молочний десерт підкорює простотою та ніжним смаком. Він готується буквально з кількох інгредієнтів, без випікання і без складних технологій. Усього кілька хвилин й у вас готовий домашній варіант вершкової насолоди, яку можна подавати як до ранкової кави, так і до вечірнього чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

згущене молоко — 200 мл.;

молоко — 1 л;

кукурудзяний крохмаль — 200 г;

вершкове масло — 20 г;

ванільний цукор — 5 г;

кокосова стружка — для оздоблення;

волоський горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати звичайне молоко та згущене, добре перемішати вінчиком до однорідності. Всипати кукурудзяний крохмаль, знову перемішати, щоб не залишилося грудочок.

Крем для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити суміш у каструлю з товстим дном і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, доки маса не стане густою, кремоподібною. Важливо не відходити від плити — десерт готується швидко, лише кілька хвилин.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Щойно маса загусла, додати вершкове масло й ванільний цукор, перемішати до гладкої текстури. Теплу суміш перелити у форму або креманки, розрівняти поверхню.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати кокосовою стружкою, поставити в холодильник на 4–5 годин, щоб десерт застиг і став ніжним, як пудинг. Перед подачею прикрасити подрібненими волоськими горіхами.

