Головна Смак Десерт "Легкість" за 5 хвилин — без духовки та без борошна

Десерт "Легкість" за 5 хвилин — без духовки та без борошна

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 12:09
Десерт з молоком за 5 хвилин — ніжна насолода без духовки, без борошна та без желатину
Десерт "Легкість". Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий молочний десерт підкорює простотою та ніжним смаком. Він готується буквально з кількох інгредієнтів, без випікання і без складних технологій. Усього кілька хвилин й у вас готовий домашній варіант вершкової насолоди, яку можна подавати як до ранкової кави, так і до вечірнього чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • згущене молоко — 200 мл.;
  • молоко — 1 л;
  • кукурудзяний крохмаль — 200 г;
  • вершкове масло — 20 г;
  • ванільний цукор — 5 г;
  • кокосова стружка — для оздоблення;
  • волоський горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати звичайне молоко та згущене, добре перемішати вінчиком до однорідності. Всипати кукурудзяний крохмаль, знову перемішати, щоб не залишилося грудочок.

рецепт десерту без випічки
Крем для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити суміш у каструлю з товстим дном і поставити на середній вогонь. Варити, постійно помішуючи, доки маса не стане густою, кремоподібною. Важливо не відходити від плити — десерт готується швидко, лише кілька хвилин.

смачний десерт з молока без випічки
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Щойно маса загусла, додати вершкове масло й ванільний цукор, перемішати до гладкої текстури. Теплу суміш перелити у форму або креманки, розрівняти поверхню.

рецепт ніжного десерту без випічки
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати кокосовою стружкою, поставити в холодильник на 4–5 годин, щоб десерт застиг і став ніжним, як пудинг. Перед подачею прикрасити подрібненими волоськими горіхами.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

молоко десерт торт рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
