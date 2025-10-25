Десерт с молоком за 5 минут — нежное наслаждение без духовки, без муки и без желатина

Десерт "Легкость". Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий молочный десерт покоряет простотой и нежным вкусом. Он готовится буквально из нескольких ингредиентов, без выпекания и без сложных технологий. Всего несколько минут и у вас готов домашний вариант сливочного наслаждения, которое можно подавать как к утреннему кофе, так и к вечернему чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сгущенное молоко — 200 мл.;

молоко — 1 л.;

кукурузный крахмал — 200 г;

сливочное масло — 20 г;

ванильный сахар — 5 г;

кокосовая стружка — для украшения;

грецкий орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить обычное молоко и сгущенку, хорошо перемешать венчиком до однородности. Всыпать кукурузный крахмал, снова перемешать, чтобы не осталось комочков.

Крем для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить смесь в кастрюлю с толстым дном и поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не станет густой, кремообразной. Важно не отходить от плиты — десерт готовится быстро, всего несколько минут.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Как только масса загустела, добавить сливочное масло и ванильный сахар, перемешать до гладкой текстуры. Теплую смесь перелить в форму или креманки, разровнять поверхность.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать кокосовой стружкой, поставить в холодильник на 4-5 часов, чтобы десерт застыл и стал нежным, как пудинг. Перед подачей украсить измельченными грецкими орехами.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.