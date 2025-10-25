Видео
Десерт "Легкость" за 5 минут — без духовки и без муки

Дата публикации 25 октября 2025 14:44
обновлено: 12:09
Десерт с молоком за 5 минут — нежное наслаждение без духовки, без муки и без желатина
Десерт "Легкость". Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий молочный десерт покоряет простотой и нежным вкусом. Он готовится буквально из нескольких ингредиентов, без выпекания и без сложных технологий. Всего несколько минут и у вас готов домашний вариант сливочного наслаждения, которое можно подавать как к утреннему кофе, так и к вечернему чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • сгущенное молоко — 200 мл.;
  • молоко — 1 л.;
  • кукурузный крахмал — 200 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • кокосовая стружка — для украшения;
  • грецкий орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить обычное молоко и сгущенку, хорошо перемешать венчиком до однородности. Всыпать кукурузный крахмал, снова перемешать, чтобы не осталось комочков.

рецепт десерту без випічки
Крем для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить смесь в кастрюлю с толстым дном и поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не станет густой, кремообразной. Важно не отходить от плиты — десерт готовится быстро, всего несколько минут.

смачний десерт з молока без випічки
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Как только масса загустела, добавить сливочное масло и ванильный сахар, перемешать до гладкой текстуры. Теплую смесь перелить в форму или креманки, разровнять поверхность.

рецепт ніжного десерту без випічки
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать кокосовой стружкой, поставить в холодильник на 4-5 часов, чтобы десерт застыл и стал нежным, как пудинг. Перед подачей украсить измельченными грецкими орехами.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
