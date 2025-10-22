Десерт без выпечки Рафаэлло — рецепт приготовления нежного кокосового наслаждения с фото

Десерт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт "Рафаэлло" без выпечки — настоящая магия нежности. Всего несколько простых ингредиентов — молоко, сливки, кокосовая стружка и вы получите домашний десерт, который на вкус лучше магазинных сладостей. Готовится просто, без духовки, а результат поражает легкостью и ароматом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 140 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 1 л.;

сливочное масло — 50 г;

соль — щепотка;

кокосовая стружка — 150-200 г;

сливки 33% — 200 мл.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать муку, сахар и ванильный сахар. Влить немного молока, чтобы образовалась гладкая масса без комочков, а затем добавить остальное теплое молоко. Перелить смесь в кастрюлю и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.

Кокосовая стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

В горячий крем добавить сливочное масло и размешать до полного растворения. На дно формы или противня высыпать кокосовую стружку ровным слоем. Готовый горячий крем коротко довести до кипения еще раз и сразу выливать на кокосовую основу, разровняв поверхность.

Кокосовая стружка и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть массу пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания, затем поставить в холодильник на 30 минут.

Взбитые сливки. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденные сливки взбить с ванильным сахаром до устойчивых, но мягких пиков. Снять пленку с охлажденного крема, нанести сверху сливки, разровнять. Нарезать десерт на прямоугольники и свернуть в рулетики.

Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Получите нежный, воздушный и ароматный десерт с насыщенным кокосовым вкусом — настоящий домашний "Рафаэлло" без выпечки.

