Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Десерт без выпечки "Рафаэлло" — сливки и 150 г кокосовой стружки

Десерт без выпечки "Рафаэлло" — сливки и 150 г кокосовой стружки

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:04
обновлено: 11:34
Десерт без выпечки Рафаэлло — рецепт приготовления нежного кокосового наслаждения с фото
Десерт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт "Рафаэлло" без выпечки — настоящая магия нежности. Всего несколько простых ингредиентов — молоко, сливки, кокосовая стружка и вы получите домашний десерт, который на вкус лучше магазинных сладостей. Готовится просто, без духовки, а результат поражает легкостью и ароматом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 140 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • молоко — 1 л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • кокосовая стружка — 150-200 г;
  • сливки 33% — 200 мл.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать муку, сахар и ванильный сахар. Влить немного молока, чтобы образовалась гладкая масса без комочков, а затем добавить остальное теплое молоко. Перелить смесь в кастрюлю и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.

рецепт десерту без випічки
Кокосовая стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

В горячий крем добавить сливочное масло и размешать до полного растворения. На дно формы или противня высыпать кокосовую стружку ровным слоем. Готовый горячий крем коротко довести до кипения еще раз и сразу выливать на кокосовую основу, разровняв поверхность.

рецепт тістечок без випічки
Кокосовая стружка и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть массу пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания, затем поставить в холодильник на 30 минут.

рецепт десерту рафаелло
Взбитые сливки. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденные сливки взбить с ванильным сахаром до устойчивых, но мягких пиков. Снять пленку с охлажденного крема, нанести сверху сливки, разровнять. Нарезать десерт на прямоугольники и свернуть в рулетики.

смачний десерт з кокосовою стружкою та вершками Рафаелло
Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Получите нежный, воздушный и ароматный десерт с насыщенным кокосовым вкусом — настоящий домашний "Рафаэлло" без выпечки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт пирожные без выпечки кокос
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации