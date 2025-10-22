Відео
Головна Смак Десерт без випічки "Рафаелло" — вершки та 150 г кокосової стружки

Десерт без випічки "Рафаелло" — вершки та 150 г кокосової стружки

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 11:34
Десерт без випічки Рафаелло — рецепт приготування ніжної кокосової насолоди з фото
Десерт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт "Рафаелло" без випічки — справжня магія ніжності. Усього кілька простих інгредієнтів — молоко, вершки, кокосова стружка й ви отримаєте домашній десерт, який смакує краще за магазинні солодощі. Готується просто, без духовки, а результат вражає легкістю й ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 140 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • молоко — 1 л;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль — щіпка;
  • кокосова стружка — 150–200 г;
  • вершки 33% — 200 мл.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати борошно, цукор і ванільний цукор. Влити трохи молока, щоб утворилася гладка маса без грудочок, а потім додати решту теплого молока. Перелити суміш у каструлю та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне.

рецепт десерту без випічки
Кокосова стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

У гарячий крем додати вершкове масло й розмішати до повного розчинення. На дно форми або дека висипати кокосову стружку рівним шаром. Готовий гарячий крем коротко довести до кипіння ще раз і відразу виливати на кокосову основу, розрівнявши поверхню.

рецепт тістечок без випічки
Кокосова стружка та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити масу харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження, потім поставити у холодильник на 30 хвилин.

рецепт десерту рафаелло
Збиті вершки. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до стійких, але м’яких піків. Зняти плівку з охолодженого крему, нанести зверху вершки, розрівняти. Нарізати десерт на прямокутники та згорнути в рулетики.

смачний десерт з кокосовою стружкою та вершками Рафаелло
Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Отримаєте ніжний, повітряний і ароматний десерт із насиченим кокосовим смаком — справжній домашній "Рафаелло" без випічки.

десерт рецепт тістечка без випічки кокос
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
