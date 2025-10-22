Десерт без випічки Рафаелло — рецепт приготування ніжної кокосової насолоди з фото

Десерт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт "Рафаелло" без випічки — справжня магія ніжності. Усього кілька простих інгредієнтів — молоко, вершки, кокосова стружка й ви отримаєте домашній десерт, який смакує краще за магазинні солодощі. Готується просто, без духовки, а результат вражає легкістю й ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 140 г;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко — 1 л;

вершкове масло — 50 г;

сіль — щіпка;

кокосова стружка — 150–200 г;

вершки 33% — 200 мл.;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати борошно, цукор і ванільний цукор. Влити трохи молока, щоб утворилася гладка маса без грудочок, а потім додати решту теплого молока. Перелити суміш у каструлю та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне.

Кокосова стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

У гарячий крем додати вершкове масло й розмішати до повного розчинення. На дно форми або дека висипати кокосову стружку рівним шаром. Готовий гарячий крем коротко довести до кипіння ще раз і відразу виливати на кокосову основу, розрівнявши поверхню.

Кокосова стружка та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити масу харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження, потім поставити у холодильник на 30 хвилин.

Збиті вершки. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до стійких, але м’яких піків. Зняти плівку з охолодженого крему, нанести зверху вершки, розрівняти. Нарізати десерт на прямокутники та згорнути в рулетики.

Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Отримаєте ніжний, повітряний і ароматний десерт із насиченим кокосовим смаком — справжній домашній "Рафаелло" без випічки.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.