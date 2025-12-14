Відео
Десерт на Новий рік 2026 "Пташине молоко" — ніжний та смачний

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 21:44
Двошаровий сметанний десерт із какао — ніжний, пружний і неймовірно смачний рецепт
Десерт "Пташине молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось солодкого, але легкого — цей сметанний десерт саме те, що потрібно. У ньому ніжна структура поєднується з ароматом какао, а два шари виглядають ефектно навіть без складної подачі. Готується просто, без духовки, але результат, як у кондитерській.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сметана — 1 л;
  • желатин — 3,5 ст. л.;
  • вода — 150 мл (для замочування желатину);
  • цукор — 180 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • какао — 30 г (приблизно 3 ст. л. з верхом);
  • за бажанням — тертий шоколад для посипання.

Спосіб приготування

Сметану кімнатної температури викласти у велику миску, додати цукор і ванільний цукор. Перемішати міксером або вінчиком, поки цукор повністю не розчиниться. Желатин залити холодною водою, залишити на 10 хвилин, щоб набух.

рецепт десерту без випічки
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану поділити на дві частини. В одну додати какао й збити до однорідного шоколадного кольору. Набряклий желатин розділити навпіл. Першу половину розтопити на водяній бані або в мікрохвильовці, охолодити та змішати з шоколадною частиною сметани. Масу розлити у формочки та поставити в холодильник, щоб шар застиг.

десерт пташине молоко
Десерт в креманках. Фото: smachnenke.com.ua

Коли перший шар стане щільним, розтопити другу половину желатину, остудити й додати в білу частину сметани. Обережно вилити цю масу поверх шоколадного шару. За бажанням посипати тертим шоколадом.

простий рецепт десерту пташине молоко
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити десерт у холодильнику ще на пів години. Він виходить ніжним, кремовим, добре тримає форму й виглядає святково. Такий сметанний десерт можна подавати у порційних креманках або у великій формі, нарізаючи шматочками.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт рецепт пташине молоко без випічки Новий рік 2026
Юлія Щербак
