Україна
Головна Смак Зимовий десерт без цукру за 5 хвилин — знадобиться 2 стиглі хурми

Зимовий десерт без цукру за 5 хвилин — знадобиться 2 стиглі хурми

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 14:44
Зимовий десерт без цукру з хурми — корисний рецепт за 5 хвилин
Десерт з хурмою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний, ароматний і корисний — цей зимовий десерт без цукру підкорює простотою. Усе, що потрібно, — дві стиглі хурми, трохи какао та молока. Без цукру, без випікання, без зайвих зусиль — лише природна солодкість і користь у кожній ложці.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • хурма — 2 стиглі шт.;
  • молоко — 2 склянки (охолоджене);
  • какао — 2 ст. л.;
  • мед — до свого смаку (якщо хурма не дуже солодка);
  • насіння чіа — за бажанням.

Спосіб приготування

Стиглу хурму очистити від шкірки, нарізати шматочками та перекласти у чашу блендера. Додати охолоджене молоко, какао і мед. Збити до однорідної, ніжної маси без грудочок — десерт має стати густим і кремовим.

десерт з хурмою та какао
Хурма та какао. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться більш насиченої текстури, додати насіння чіа та перемішати ложкою. Перелити у креманки або склянки.

рецепт десерту з хурмою та какао
Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити у холодильник, щоб десерт загус — приблизно на 2 години або залишити на ніч. Перед подачею прикрасити горіхами, тертим шоколадом чи шматочками хурми.

смачний десерт з хурмою та какао на новий рік
Десерт в бокалах. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт — знахідка для тих, хто хоче солодкого, але без цукру.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
