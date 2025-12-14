Зимовий десерт без цукру з хурми — корисний рецепт за 5 хвилин

Десерт з хурмою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний, ароматний і корисний — цей зимовий десерт без цукру підкорює простотою. Усе, що потрібно, — дві стиглі хурми, трохи какао та молока. Без цукру, без випікання, без зайвих зусиль — лише природна солодкість і користь у кожній ложці.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

хурма — 2 стиглі шт.;

молоко — 2 склянки (охолоджене);

какао — 2 ст. л.;

мед — до свого смаку (якщо хурма не дуже солодка);

насіння чіа — за бажанням.

Спосіб приготування

Стиглу хурму очистити від шкірки, нарізати шматочками та перекласти у чашу блендера. Додати охолоджене молоко, какао і мед. Збити до однорідної, ніжної маси без грудочок — десерт має стати густим і кремовим.

Хурма та какао. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться більш насиченої текстури, додати насіння чіа та перемішати ложкою. Перелити у креманки або склянки.

Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити у холодильник, щоб десерт загус — приблизно на 2 години або залишити на ніч. Перед подачею прикрасити горіхами, тертим шоколадом чи шматочками хурми.

Десерт в бокалах. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей десерт — знахідка для тих, хто хоче солодкого, але без цукру.

