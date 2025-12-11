Десерт без духовки за 5 хвилин — рецепт з йогурту та борошна

Борошно та йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось солодкого просто зараз, цей десерт — саме те. Без духовки, без довгого замішування тіста, лише два основні інгредієнти — йогурт і борошно. У результаті виходять ніжні, ароматні кульки, схожі на міні-пончики.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

йогурт — 150 г;

борошно — 100 г;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

сіль — дрібка;

цукор або ванільний цукор — за бажанням;

шоколадний чи карамельний соус — для подачі.

Спосіб приготування

Змішати у мисці йогурт і просіяне борошно, додати розпушувач і дрібку солі. Перемішати ложкою до утворення м’якого липкого тіста, яке не потрібно місити руками. Перекласти тісто у кондитерський мішок.

Приготування пончиків. Фото: smachnenke.com.ua

У невелику каструлю налити олію, добре розігріти. Відрізати шматочки тіста ножицями, періодично змочуючи їх в олії, щоб тісто не прилипало. Обсмажувати до золотистого кольору, час від часу перемішуючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Весь процес триває кілька хвилин.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, потім посипати цукром або ванільним цукром. За бажанням полити карамельним або шоколадним соусом.

