Десерт за 5 хвилин без духовки та замішування — борошно + йогурт

Десерт за 5 хвилин без духовки та замішування — борошно + йогурт

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 03:04
Десерт без духовки за 5 хвилин — рецепт з йогурту та борошна
Борошно та йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось солодкого просто зараз, цей десерт — саме те. Без духовки, без довгого замішування тіста, лише два основні інгредієнти — йогурт і борошно. У результаті виходять ніжні, ароматні кульки, схожі на міні-пончики.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • йогурт — 150 г;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор або ванільний цукор — за бажанням;
  • шоколадний чи карамельний соус — для подачі.

Спосіб приготування

Змішати у мисці йогурт і просіяне борошно, додати розпушувач і дрібку солі. Перемішати ложкою до утворення м’якого липкого тіста, яке не потрібно місити руками. Перекласти тісто у кондитерський мішок.

рецепт смачних пончиків
Приготування пончиків. Фото: smachnenke.com.ua

У невелику каструлю налити олію, добре розігріти. Відрізати шматочки тіста ножицями, періодично змочуючи їх в олії, щоб тісто не прилипало. Обсмажувати до золотистого кольору, час від часу перемішуючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися. Весь процес триває кілька хвилин.

простий рецепт пончиків без духовки
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, потім посипати цукром або ванільним цукром. За бажанням полити карамельним або шоколадним соусом.

десерт рецепт борошно йогурт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
