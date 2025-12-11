Десерт без духовки за 5 минут — рецепт из йогурта и муки

Мука и йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то сладкого прямо сейчас, этот десерт — самое то. Без духовки, без долгого замешивания теста, всего два основных ингредиента — йогурт и мука. В результате получаются нежные, ароматные шарики, похожие на мини-пончики.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

йогурт — 150 г;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — щепотка;

сахар или ванильный сахар — по желанию;

шоколадный или карамельный соус — для подачи.

Способ приготовления

Смешать в миске йогурт и просеянную муку, добавить разрыхлитель и щепотку соли. Перемешать ложкой до образования мягкого липкого теста, которое не нужно месить руками. Переложить тесто в кондитерский мешок.

Приготовление пончиков. Фото: smachnenke.com.ua

В небольшую кастрюлю налить растительное масло, хорошо разогреть. Отрезать кусочки теста ножницами, периодически смачивая их в масле, чтобы тесто не прилипало. Обжаривать до золотистого цвета, время от времени перемешивая, чтобы они равномерно подрумянились. Весь процесс длится несколько минут.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, затем посыпать сахаром или ванильным сахаром. По желанию полить карамельным или шоколадным соусом.

