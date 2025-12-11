Видео
Україна
Десерт за 5 минут без духовки и замешивания — мука + йогурт

Десерт за 5 минут без духовки и замешивания — мука + йогурт

Дата публикации 11 декабря 2025 03:04
Десерт без духовки за 5 минут — рецепт из йогурта и муки
Мука и йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то сладкого прямо сейчас, этот десерт — самое то. Без духовки, без долгого замешивания теста, всего два основных ингредиента — йогурт и мука. В результате получаются нежные, ароматные шарики, похожие на мини-пончики.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • йогурт — 150 г;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар или ванильный сахар — по желанию;
  • шоколадный или карамельный соус — для подачи.

Способ приготовления

Смешать в миске йогурт и просеянную муку, добавить разрыхлитель и щепотку соли. Перемешать ложкой до образования мягкого липкого теста, которое не нужно месить руками. Переложить тесто в кондитерский мешок.

рецепт смачних пончиків
Приготовление пончиков. Фото: smachnenke.com.ua

В небольшую кастрюлю налить растительное масло, хорошо разогреть. Отрезать кусочки теста ножницами, периодически смачивая их в масле, чтобы тесто не прилипало. Обжаривать до золотистого цвета, время от времени перемешивая, чтобы они равномерно подрумянились. Весь процесс длится несколько минут.

простий рецепт пончиків без духовки
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, затем посыпать сахаром или ванильным сахаром. По желанию полить карамельным или шоколадным соусом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
