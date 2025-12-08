Десертные шарики из сгущенки и какао за 1 минуту — рецепт без выпечки

Сгущенное молоко и какао. Фото: gospodynka.com.ua

Эти десертные шарики из сгущенного молока и какао готовятся за одну минуту и не требуют выпечки. Мягкие, ароматные и сладкие, они идеально подойдут для быстрого угощения или праздничного стола. Легко украсить медом и арахисом, чтобы получить аппетитный и эффектный десерт для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

сгущенное молоко — 1 банка (390 г);

какао — 3 ст. л.;

растопленное сливочное масло — 50 г;

печенье — 400 г;

мед — для декора;

арахис — для декора.

Способ приготовления

Сгущенное молоко смешать с какао до однородности. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.

Шоколадные шарики. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье измельчить в крошку в блендере и добавить к массе, хорошо перемешать. Сформировать руками небольшие шарики.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик положить в мед, а затем в измельченный арахис. Сразу подавать к столу или хранить в холодильнике до подачи.

