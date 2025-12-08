Видео
Україна
Видео

Взбейте сгущенку с какао — десерт без выпечки за 1 минуту

Взбейте сгущенку с какао — десерт без выпечки за 1 минуту

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 03:04
Десертные шарики из сгущенки и какао за 1 минуту — рецепт без выпечки
Сгущенное молоко и какао. Фото: gospodynka.com.ua

Эти десертные шарики из сгущенного молока и какао готовятся за одну минуту и не требуют выпечки. Мягкие, ароматные и сладкие, они идеально подойдут для быстрого угощения или праздничного стола. Легко украсить медом и арахисом, чтобы получить аппетитный и эффектный десерт для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • сгущенное молоко — 1 банка (390 г);
  • какао — 3 ст. л.;
  • растопленное сливочное масло — 50 г;
  • печенье — 400 г;
  • мед — для декора;
  • арахис — для декора.

Способ приготовления

Сгущенное молоко смешать с какао до однородности. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.

рецепт десерту без випічки
Шоколадные шарики. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье измельчить в крошку в блендере и добавить к массе, хорошо перемешать. Сформировать руками небольшие шарики.

десерт з какао без випічки
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик положить в мед, а затем в измельченный арахис. Сразу подавать к столу или хранить в холодильнике до подачи.

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сгущенка какао десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
