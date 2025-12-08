Десертні кульки зі згущеного молока та какао за 1 хвилину — рецепт без випічки

Згущене молоко та какао. Фото: gospodynka.com.ua

Ці десертні кульки зі згущеного молока та какао готуються за одну хвилину і не потребують випічки. М’які, ароматні та солодкі, вони ідеально підійдуть для швидкого частування або святкового столу. Легко прикрасити медом і арахісом, щоб отримати апетитний та ефектний десерт для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

згущене молоко — 1 банка (390 г);

какао — 3 ст. л.;

розтоплене вершкове масло — 50 г;

печиво — 400 г;

мед — для декору;

арахіс — для декору.

Спосіб приготування

Згущене молоко змішати з какао до однорідності. Додати розтоплене вершкове масло та ретельно перемішати.

Шоколадні кульки. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво подрібнити в крихту у блендері та додати до маси, добре перемішати. Сформувати руками невеликі кульки.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку покласти в мед, а потім у подрібнений арахіс. Відразу подавати до столу або зберігати в холодильнику до подачі.

