Головна Смак Збийте згущене молоко з какао — десерт без випічки за 1 хвилину

Збийте згущене молоко з какао — десерт без випічки за 1 хвилину

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 03:04
Десертні кульки зі згущеного молока та какао за 1 хвилину — рецепт без випічки
Згущене молоко та какао. Фото: gospodynka.com.ua

Ці десертні кульки зі згущеного молока та какао готуються за одну хвилину і не потребують випічки. М’які, ароматні та солодкі, вони ідеально підійдуть для швидкого частування або святкового столу. Легко прикрасити медом і арахісом, щоб отримати апетитний та ефектний десерт для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • згущене молоко — 1 банка (390 г);
  • какао — 3 ст. л.;
  • розтоплене вершкове масло — 50 г;
  • печиво — 400 г;
  • мед — для декору;
  • арахіс — для декору.

Спосіб приготування

Згущене молоко змішати з какао до однорідності. Додати розтоплене вершкове масло та ретельно перемішати.

рецепт десерту без випічки
Шоколадні кульки. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво подрібнити в крихту у блендері та додати до маси, добре перемішати. Сформувати руками невеликі кульки.

десерт з какао без випічки
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку покласти в мед, а потім у подрібнений арахіс. Відразу подавати до столу або зберігати в холодильнику до подачі.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

згущене молоко какао десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
