Трубочки з кремом — рецепт з фото хрусткої домашньої випічки

Трубочки з кремом. Фото: smakuiemo.com.ua

Трубочки з кремом — це класична домашня випічка, яка завжди перемагає будь-який торт своєю ніжністю та хрусткою текстурою. Вдале тісто та білково-заварний крем створюють ідеальне поєднання, що нагадує десерти з найкращих кондитерських.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

масло вершкове — 400 г;

мука — 600 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

холодна вода — 150 мл;

яйце — 1 шт.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

білки — 100 г;

цукор — 250 г;

вода — 70 мл;

ванільний цукор — 1 пакет;

лимонна кислота — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

У миску покласти вершкове масло, додати муку та сіль. Влити холодну воду, додати яйце й оцет. Швидко замісити еластичне однорідне тісто, загорнути його у харчову плівку й поставити у холодильник, щоб воно стабілізувалося.

Тісто для трубочок. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджене тісто розкачати тонким шаром та нарізати смужками. Кожну смужку намотати на металеві форми для трубочок. Викласти заготовки на деко та випікати до золотавого кольору, щоб тісто стало хрустким і легким.

Приготування крему. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему білки збити до легкої піни. В окремому сотейнику з води та цукру зварити гарячий сироп.

Приготування трубочок. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкою цівкою влити сироп у збиті білки, не припиняючи збивання. Додати ванільний цукор та лимонну кислоту, продовжити збивати до щільної, гладкої та стійкої консистенції.

Крем та трубочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджені трубочки акуратно наповнити білково-заварним кремом за допомогою кондитерського мішка. За бажанням прикрасити зверху цукровою пудрою або глазур’ю.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.