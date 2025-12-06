Трубочки с кремом — рецепт с фото хрустящей домашней выпечки

Трубочки с кремом. Фото: smakuiemo.com.ua

Трубочки с кремом — это классическая домашняя выпечка, которая всегда побеждает любой торт своей нежностью и хрустящей текстурой. Удачное тесто и белково-заварной крем создают идеальное сочетание, напоминающее десерты из лучших кондитерских.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

масло сливочное — 400 г;

мука — 600 г;

соль — 0,5 ч. л.;

холодная вода — 150 мл.;

яйцо — 1 шт.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

белки — 100 г;

сахар — 250 г;

вода — 70 мл.;

ванильный сахар — 1 пакет;

лимонная кислота — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

В миску положить сливочное масло, добавить муку и соль. Влить холодную воду, добавить яйцо и уксус. Быстро замесить эластичное однородное тесто, завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник, чтобы оно стабилизировалось.

Тесто для трубочек. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденное тесто раскатать тонким слоем и нарезать полосками. Каждую полоску намотать на металлические формы для трубочек. Выложить заготовки на противень и выпекать до золотистого цвета, чтобы тесто стало хрустящим и легким.

Приготовление крема. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема белки взбить до легкой пены. В отдельном сотейнике из воды и сахара сварить горячий сироп.

Приготовление трубочек. Фото: smakuiemo.com.ua

Тонкой струйкой влить сироп во взбитые белки, не прекращая взбивания. Добавить ванильный сахар и лимонную кислоту, продолжить взбивать до плотной, гладкой и устойчивой консистенции.

Крем и трубочки. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденные трубочки аккуратно наполнить белково-заварным кремом с помощью кондитерского мешка. По желанию украсить сверху сахарной пудрой или глазурью.

