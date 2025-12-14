Видео
Главная Вкус Зимний десерт без сахара за 5 минут — понадобится 2 спелые хурмы

Зимний десерт без сахара за 5 минут — понадобится 2 спелые хурмы

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 14:44
Зимний десерт без сахара из хурмы — полезный рецепт за 5 минут
Десерт с хурмой. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный, ароматный и полезный, этот зимний десерт без сахара покоряет простотой. Все, что нужно, — две спелые хурмы, немного какао и молока. Без сахара, без выпечки, без лишних усилий — только естественная сладость и польза в каждой ложке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хурма — 2 спелые шт.;
  • молоко — 2 стакана (охлажденное);
  • какао — 2 ст. л.;
  • мед — по своему вкусу (если хурма не очень сладкая);
  • семена чиа — по желанию.

Способ приготовления

Спелую хурму очистить от кожуры, нарезать кусочками и переложить в чашу блендера. Добавить охлажденное молоко, какао и мед. Взбить до однородной, нежной массы без комочков — десерт должен стать густым и кремовым.

десерт з хурмою та какао
Хурма и какао. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется более насыщенной текстуры, добавить семена чиа и перемешать ложкой. Перелить в креманки или стаканы.

рецепт десерту з хурмою та какао
Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить в холодильник, чтобы десерт загустел — примерно на 2 часа или оставить на ночь. Перед подачей украсить орехами, тертым шоколадом или кусочками хурмы.

смачний десерт з хурмою та какао на новий рік
Десерт в бокалах. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт — находка для тех, кто хочет сладкого, но без сахара.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

какао десерт рецепт хурма без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
