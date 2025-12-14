Зимний десерт без сахара из хурмы — полезный рецепт за 5 минут

Десерт с хурмой. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный, ароматный и полезный, этот зимний десерт без сахара покоряет простотой. Все, что нужно, — две спелые хурмы, немного какао и молока. Без сахара, без выпечки, без лишних усилий — только естественная сладость и польза в каждой ложке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

хурма — 2 спелые шт.;

молоко — 2 стакана (охлажденное);

какао — 2 ст. л.;

мед — по своему вкусу (если хурма не очень сладкая);

семена чиа — по желанию.

Способ приготовления

Спелую хурму очистить от кожуры, нарезать кусочками и переложить в чашу блендера. Добавить охлажденное молоко, какао и мед. Взбить до однородной, нежной массы без комочков — десерт должен стать густым и кремовым.

Хурма и какао. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется более насыщенной текстуры, добавить семена чиа и перемешать ложкой. Перелить в креманки или стаканы.

Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить в холодильник, чтобы десерт загустел — примерно на 2 часа или оставить на ночь. Перед подачей украсить орехами, тертым шоколадом или кусочками хурмы.

Десерт в бокалах. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот десерт — находка для тех, кто хочет сладкого, но без сахара.

