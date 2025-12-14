Видео
Десерт на Новый год 2026 "Птичье молоко" — нежный и вкусный

Десерт на Новый год 2026 "Птичье молоко" — нежный и вкусный

Дата публикации 14 декабря 2025 21:44
Двухслойный сметанный десерт с какао — нежный, упругий и невероятно вкусный рецепт
Десерт "Птичье молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то сладкого, но легкого — этот сметанный десерт именно то, что нужно. В нем нежная структура сочетается с ароматом какао, а два слоя выглядят эффектно даже без сложной подачи. Готовится просто, без духовки, но результат, как в кондитерской.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сметана — 1 л.;
  • желатин — 3,5 ст. л.;
  • вода — 150 мл. (для замачивания желатина);
  • сахар — 180 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • какао — 30 г (примерно 3 ст. л. с верхом);
  • по желанию — тертый шоколад для посыпки.

Способ приготовления

Сметану комнатной температуры выложить в большую миску, добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать миксером или венчиком, пока сахар полностью не растворится. Желатин залить холодной водой, оставить на 10 минут, чтобы набух.

рецепт десерту без випічки
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану разделить на две части. В одну добавить какао и взбить до однородного шоколадного цвета. Разбухший желатин разделить пополам. Первую половину растопить на водяной бане или в микроволновке, охладить и смешать с шоколадной частью сметаны. Массу разлить в формочки и поставить в холодильник, чтобы слой застыл.

десерт пташине молоко
Десерт в креманках. Фото: smachnenke.com.ua

Когда первый слой станет плотным, растопить вторую половину желатина, остудить и добавить в белую часть сметаны. Осторожно вылить эту массу поверх шоколадного слоя. По желанию посыпать тертым шоколадом.

простий рецепт десерту пташине молоко
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить десерт в холодильнике еще на полчаса. Он получается нежным, кремовым, хорошо держит форму и выглядит празднично. Такой сметанный десерт можно подавать в порционных креманках или в большой форме, нарезая кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт птичье молоко без выпечки Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
