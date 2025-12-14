Двухслойный сметанный десерт с какао — нежный, упругий и невероятно вкусный рецепт

Десерт "Птичье молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то сладкого, но легкого — этот сметанный десерт именно то, что нужно. В нем нежная структура сочетается с ароматом какао, а два слоя выглядят эффектно даже без сложной подачи. Готовится просто, без духовки, но результат, как в кондитерской.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

сметана — 1 л.;

желатин — 3,5 ст. л.;

вода — 150 мл. (для замачивания желатина);

сахар — 180 г;

ванильный сахар — 10 г;

какао — 30 г (примерно 3 ст. л. с верхом);

по желанию — тертый шоколад для посыпки.

Способ приготовления

Сметану комнатной температуры выложить в большую миску, добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать миксером или венчиком, пока сахар полностью не растворится. Желатин залить холодной водой, оставить на 10 минут, чтобы набух.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Сметану разделить на две части. В одну добавить какао и взбить до однородного шоколадного цвета. Разбухший желатин разделить пополам. Первую половину растопить на водяной бане или в микроволновке, охладить и смешать с шоколадной частью сметаны. Массу разлить в формочки и поставить в холодильник, чтобы слой застыл.

Десерт в креманках. Фото: smachnenke.com.ua

Когда первый слой станет плотным, растопить вторую половину желатина, остудить и добавить в белую часть сметаны. Осторожно вылить эту массу поверх шоколадного слоя. По желанию посыпать тертым шоколадом.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить десерт в холодильнике еще на полчаса. Он получается нежным, кремовым, хорошо держит форму и выглядит празднично. Такой сметанный десерт можно подавать в порционных креманках или в большой форме, нарезая кусочками.

