Шоколадний рулет Баунті зі смаком кокоса — класичний десерт з 90-х, рецепт з фото

Шоколадний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Цей шоколадний рулет "Баунті" з кокосом повертає смак улюблених десертів з 90-х. Ніжний корж із шоколаду та пухкий кокосовий крем легко готуються в домашніх умовах і стають справжньою родзинкою святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

борошно — 80 г;

какао — 40 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

олія — 50 г;

цукор — 130 г;

масло — 200 г;

кокосова стружка — 150 г;

неварене згущене молоко — 1 банка (370 г).

Спосіб приготування

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки збити з цукром до густої піни, потім додати жовтки та обережно перемішати. Змішати борошно, какао та розпушувач, поступово додавати до яєчної маси. Додати олію й обережно перемішати лопаткою.

Шоколадне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати при 180°C 12–15 хвилин. Ще гарячим скрутити рулет і залишити до повного остигання.

Приготування рулету. Фото: smachnenke.com.ua

Масло збити до пухкої консистенції, додати кокосову стружку та згущене молоко, збити до однорідної маси.

Кокосова начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Рівномірно розподілити крем по всій поверхні остиглого коржа, скрутити рулет знову і загорнути у харчову плівку. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину для стабілізації крему.

Готовий рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Рулет виходить ніжним, шоколадним із виразним кокосовим смаком, легко нарізається на порційні шматочки й стане прикрасою святкового столу.

