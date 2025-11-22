Відео
Україна
Десерт зі смаком кокоса з 90-х — той самий рулет "Баунті"

Десерт зі смаком кокоса з 90-х — той самий рулет "Баунті"

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:04
Оновлено: 17:03
Шоколадний рулет Баунті зі смаком кокоса — класичний десерт з 90-х, рецепт з фото
Шоколадний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Цей шоколадний рулет "Баунті" з кокосом повертає смак улюблених десертів з 90-х. Ніжний корж із шоколаду та пухкий кокосовий крем легко готуються в домашніх умовах і стають справжньою родзинкою святкового столу. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • борошно — 80 г;
  • какао — 40 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • олія — 50 г;
  • цукор — 130 г;
  • масло — 200 г;
  • кокосова стружка — 150 г;
  • неварене згущене молоко — 1 банка (370 г).

Спосіб приготування

Яйця розділити на білки та жовтки. Білки збити з цукром до густої піни, потім додати жовтки та обережно перемішати. Змішати борошно, какао та розпушувач, поступово додавати до яєчної маси. Додати олію й обережно перемішати лопаткою.

рецепт шоколадного рулета
Шоколадне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати при 180°C 12–15 хвилин. Ще гарячим скрутити рулет і залишити до повного остигання.

рецепт десерту з кокосом
Приготування рулету. Фото: smachnenke.com.ua

Масло збити до пухкої консистенції, додати кокосову стружку та згущене молоко, збити до однорідної маси.

смачний рецепт рулета
Кокосова начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Рівномірно розподілити крем по всій поверхні остиглого коржа, скрутити рулет знову і загорнути у харчову плівку. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину для стабілізації крему.

рецепт шоколадного рулета з кокосовою стружкою
Готовий рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Рулет виходить ніжним, шоколадним із виразним кокосовим смаком, легко нарізається на порційні шматочки й стане прикрасою святкового столу.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт рецепт шоколадний рулет рулет кокос
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
