Шоколадный рулет Баунти со вкусом кокоса - классический десерт из 90-х, рецепт с фото

Шоколадный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Этот шоколадный рулет "Баунти" с кокосом возвращает вкус любимых десертов из 90-х. Нежный корж из шоколада и воздушный кокосовый крем легко готовятся в домашних условиях и становятся настоящей изюминкой праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

мука — 80 г;

какао — 40 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

масло — 50 г;

сахар — 130 г;

масло — 200 г;

кокосовая стружка — 150 г;

невареная сгущенка — 1 банка (370 г).

Способ приготовления

Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить с сахаром до густой пены, затем добавить желтки и осторожно перемешать. Смешать муку, какао и разрыхлитель, постепенно добавлять к яичной массе. Добавить масло и осторожно перемешать лопаткой.

Шоколадное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 180°C 12-15 минут. Еще горячим свернуть рулет и оставить до полного остывания.

Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Масло взбить до пышной консистенции, добавить кокосовую стружку и сгущенное молоко, взбить до однородной массы.

Кокосовая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Равномерно распределить крем по всей поверхности остывшего коржа, свернуть рулет снова и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации крема.

Готовый рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Рулет получается нежным, шоколадным с выразительным кокосовым вкусом, легко нарезается на порционные кусочки и станет украшением праздничного стола.

