Видео

Десерт со вкусом кокоса из 90-х — тот самый рулет "Баунти"

Десерт со вкусом кокоса из 90-х — тот самый рулет "Баунти"

Дата публикации 22 ноября 2025 17:04
обновлено: 17:03
Шоколадный рулет Баунти со вкусом кокоса - классический десерт из 90-х, рецепт с фото
Шоколадный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Этот шоколадный рулет "Баунти" с кокосом возвращает вкус любимых десертов из 90-х. Нежный корж из шоколада и воздушный кокосовый крем легко готовятся в домашних условиях и становятся настоящей изюминкой праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 80 г;
  • какао — 40 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • масло — 50 г;
  • сахар — 130 г;
  • масло — 200 г;
  • кокосовая стружка — 150 г;
  • невареная сгущенка — 1 банка (370 г).

Способ приготовления

Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить с сахаром до густой пены, затем добавить желтки и осторожно перемешать. Смешать муку, какао и разрыхлитель, постепенно добавлять к яичной массе. Добавить масло и осторожно перемешать лопаткой.

рецепт шоколадного рулета
Шоколадное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при 180°C 12-15 минут. Еще горячим свернуть рулет и оставить до полного остывания.

рецепт десерту з кокосом
Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Масло взбить до пышной консистенции, добавить кокосовую стружку и сгущенное молоко, взбить до однородной массы.

смачний рецепт рулета
Кокосовая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Равномерно распределить крем по всей поверхности остывшего коржа, свернуть рулет снова и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации крема.

рецепт шоколадного рулета з кокосовою стружкою
Готовый рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Рулет получается нежным, шоколадным с выразительным кокосовым вкусом, легко нарезается на порционные кусочки и станет украшением праздничного стола.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт шоколадный рулет рулет кокос
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
