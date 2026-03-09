Домашні глазуровані сирки — простий рецепт з 1 кг сиру та шоколадною глазур’ю

Домашні глазуровані сирки. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні глазуровані сирки — це улюблений десерт, який легко приготувати на власній кухні. Для рецепта знадобиться звичайний сир, трохи шоколаду та харчова плівка, щоб сформувати акуратні сирки. Вони виходять ніжними, ароматними і значно смачнішими за магазинні. Такий десерт подобається і дітям, і дорослим, а начинку можна обрати на свій смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир — 1 кг;

вершкове масло — 50–80 г;

згущене молоко — 300 г або цукрова пудра — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

ванілін — дрібка;

банан — 1 шт. (за бажанням).

Для начинки (за бажанням):

повидло густе — 80–150 г;

або для полуничної начинки:

полуниця — 150 г;

крохмаль кукурудзяний — 20 г;

цукор — 3 ч. л.;

лимонний сік — 10 мл.

Для глазурі:

шоколад — 200–300 г;

олія — 50–100 мл.

Спосіб приготування

Сир перекласти у глибоку миску. Додати розтоплене вершкове масло, ванільний цукор та згущене молоко або цукрову пудру. За бажанням додати банан, який зробить масу ще ніжнішою і додасть легкого фруктового аромату. Усі інгредієнти перебити блендером до максимально однорідної та кремової консистенції. Готову сиркову масу перекласти у кондитерський мішок або щільний пакет із зрізаним куточком.

Сир та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо планується начинка, її потрібно підготувати заздалегідь. Для простого варіанту підійде густе фруктове повидло. Для полуничної начинки полуницю перекласти у невелику каструлю, додати цукор, лимонний сік і прогріти на слабкому вогні. Додати кукурудзяний крохмаль і перемішати до загущення. Після цього начинку повністю охолодити. На робочій поверхні розстелити харчову плівку. Відсадити невелику кількість сиркової маси у формі довгастої смужки. У центр додати трохи начинки і накрити ще одним шаром сиркової маси.

Приготування сирків. Фото: smachnenke.com.ua

За допомогою плівки сформувати акуратний сирок, скручуючи її з обох боків так, щоб заготовка нагадувала форму цукерки. Повторити цей процес з усією масою. Підготовлені сирки перекласти у морозильник приблизно на 20–30 хвилин, щоб вони добре тримали форму.

Для глазурі шоколад поламати на шматочки і розтопити на водяній бані або у мікрохвильовій печі. Додати рослинну олію і добре перемішати. Завдяки олії глазур буде більш гладкою і рівномірно покриватиме сирки. Кожен сирок дістати з плівки і занурити у шоколадну глазур. Дати стекти зайвому шоколаду і викласти на пергамент.

Після застигання глазурі сирки можна додатково прикрасити тонкими смужками білого шоколаду або залишити у класичному вигляді.

