Головна Смак Жіночий десерт "Рафаелло" на 8 березня — рецепт без випічки

Жіночий десерт "Рафаелло" на 8 березня — рецепт без випічки

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 03:05
Кокосовий десерт без випічки — ніжний рецепт з вершками
Жіночий десерт "Рафаелло". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей кокосовий десерт без випічки підкорює з першого шматочка. Ніжний молочний крем поєднується з ароматною кокосовою стружкою та повітряними вершками, утворюючи легкий, святковий смак. Простий у приготуванні рецепт стане улюбленим варіантом для домашнього десерту.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 140 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • молоко — 1 л;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль — щіпка;
  • кокосова стружка — 150–200 г;
  • вершки 33% — 200 мл.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати борошно, цукор і ванільний цукор, перемішати. Влити частину молока і розмішати до однорідності без грудочок, після чого додати решту теплого молока.

рецепт десерту без випічки
Кокосова стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити суміш у каструлю та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне. У гарячу масу додати вершкове масло і перемішати до повного розчинення.

десерт на 8 березня
Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

У форму або на деко рівномірно висипати кокосову стружку. Гарячий крем одразу вилити зверху та швидко розрівняти. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження, після чого поставити в холодильник на 30 хвилин.

рецепт смачного десерту з кокосом
Крем для десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до стійких, але м’яких піків. Зняти плівку з кремової основи, рівномірно нанести збиті вершки.

рецепт ніжного десерту без випічки
Кокосовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджений десерт нарізати прямокутниками та обережно згорнути кожен шматочок у рулет. Подавати охолодженим.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт тістечка 8 березня без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
