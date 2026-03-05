Кокосовий десерт без випічки — ніжний рецепт з вершками

Жіночий десерт "Рафаелло". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей кокосовий десерт без випічки підкорює з першого шматочка. Ніжний молочний крем поєднується з ароматною кокосовою стружкою та повітряними вершками, утворюючи легкий, святковий смак. Простий у приготуванні рецепт стане улюбленим варіантом для домашнього десерту.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 140 г;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко — 1 л;

вершкове масло — 50 г;

сіль — щіпка;

кокосова стружка — 150–200 г;

вершки 33% — 200 мл.;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати борошно, цукор і ванільний цукор, перемішати. Влити частину молока і розмішати до однорідності без грудочок, після чого додати решту теплого молока.

Кокосова стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити суміш у каструлю та варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки крем не загусне. У гарячу масу додати вершкове масло і перемішати до повного розчинення.

Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

У форму або на деко рівномірно висипати кокосову стружку. Гарячий крем одразу вилити зверху та швидко розрівняти. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження, після чого поставити в холодильник на 30 хвилин.

Крем для десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджені вершки збити з ванільним цукром до стійких, але м’яких піків. Зняти плівку з кремової основи, рівномірно нанести збиті вершки.

Кокосовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджений десерт нарізати прямокутниками та обережно згорнути кожен шматочок у рулет. Подавати охолодженим.

