Україна
Женский десерт "Рафаэлло" на 8 марта — пирожные без выпечки

Женский десерт "Рафаэлло" на 8 марта — пирожные без выпечки

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 03:05
Кокосовый десерт без выпечки — нежный рецепт с кокосовой стружкой и кремом
Женский десерт "Рафаэлло". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот кокосовый десерт без выпечки покоряет с первого кусочка. Нежный молочный крем сочетается с ароматной кокосовой стружкой и воздушными сливками. Простой в приготовлении рецепт станет любимым вариантом для домашнего десерта.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 140 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • молоко — 1 л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • кокосовая стружка — 150-200 г;
  • сливки 33% — 200 мл.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить муку, сахар и ванильный сахар, перемешать. Влить часть молока и размешать до однородности без комочков, после чего добавить остальное теплое молоко.

рецепт десерту без випічки
Кокосовая стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить смесь в кастрюлю и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. В горячую массу добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения.

десерт на 8 березня
Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

В форму или на противень равномерно высыпать кокосовую стружку. Горячий крем сразу вылить сверху и быстро разровнять. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания, после чего поставить в холодильник на 30 минут.

рецепт смачного десерту з кокосом
Крем для десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденные сливки взбить с ванильным сахаром до устойчивых, но мягких пиков. Снять пленку с кремовой основы, равномерно нанести взбитые сливки.

рецепт ніжного десерту без випічки
Кокосовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденный десерт нарезать прямоугольниками и осторожно свернуть каждый кусочек в рулет. Подавать охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт пирожные 8 марта без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
