Кокосовый десерт без выпечки — нежный рецепт с кокосовой стружкой и кремом

Женский десерт "Рафаэлло". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот кокосовый десерт без выпечки покоряет с первого кусочка. Нежный молочный крем сочетается с ароматной кокосовой стружкой и воздушными сливками. Простой в приготовлении рецепт станет любимым вариантом для домашнего десерта.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 140 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко — 1 л.;

сливочное масло — 50 г;

соль — щепотка;

кокосовая стружка — 150-200 г;

сливки 33% — 200 мл.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить муку, сахар и ванильный сахар, перемешать. Влить часть молока и размешать до однородности без комочков, после чего добавить остальное теплое молоко.

Кокосовая стружка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить смесь в кастрюлю и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. В горячую массу добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения.

Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

В форму или на противень равномерно высыпать кокосовую стружку. Горячий крем сразу вылить сверху и быстро разровнять. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания, после чего поставить в холодильник на 30 минут.

Крем для десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденные сливки взбить с ванильным сахаром до устойчивых, но мягких пиков. Снять пленку с кремовой основы, равномерно нанести взбитые сливки.

Кокосовый десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденный десерт нарезать прямоугольниками и осторожно свернуть каждый кусочек в рулет. Подавать охлажденным.

