Главная Вкус Торт без духовки "Анастасия" — быстрый рецепт к чаю

Торт без духовки "Анастасия" — быстрый рецепт к чаю

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 03:04
Торт без духовки Анастасия — быстрый рецепт приготовления с фото к чаю
Торт без духовки "Анастасия". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без духовки "Анастасия" — это нежный десерт с рассыпчатой основой и заварным кремом, который легко приготовить без выпекания. Этот рецепт поможет приготовить мягкий, хорошо пропитанный торт с насыщенным сливочным вкусом без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • сахар — 70 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — щепотка.

Для крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 70 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • сливочное масло — 50 г.

Способ приготовления

Выложить муку в глубокую миску, добавить сахар, соль и мягкое сливочное масло. Перетереть руками до образования мелкой крошки. Масса должна оставаться рассыпчатой, но легко формироваться при сжимании в ладони.

рецепт торта без випічки
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сухую сковороду и обжарить крошку небольшими порциями на среднем огне до золотистого оттенка. Постоянно перемешивать, чтобы она равномерно подрумянилась и не подгорела. Переложить готовую основу в миску и дать полностью остыть.

торт без випічки
Крошка для коржей. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема отлить примерно 100 мл. молока, остальное перелить в кастрюлю, добавить сахар и нагреть до горячего состояния, не доводя до кипения. В отдельной емкости смешать яйца, кукурузный крахмал и молоко до однородности без комочков.

смачний торт без духовки
Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яично-крахмальную смесь в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Варить на среднем огне до загустения крема. Снять с плиты, добавить сливочное масло и перемешать до полного растворения. Дать крему остыть до теплого состояния.

торт без духовки
Кусок торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить на дно формы слой крошки, слегка прижать ложкой. Нанести часть крема, равномерно распределить по поверхности. Чередовать слои крошки и крема до использования всех ингредиентов, завершить кремовым слоем. Накрыть форму пленкой и поставить в холодильник минимум на 4-5 часов или оставить на ночь для полной пропитки. Перед подачей украсить тертым шоколадом, орехами или какао по желанию.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт крем для торта без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
