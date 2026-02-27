Торт без духовки Анастасія — швидкий рецепт приготування з фото до чаю

Торт без духовки "Анастасія". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт без духовки "Анастасія" — це ніжний десерт із розсипчастою основою та заварним кремом, який легко приготувати без випікання. Він чудово підходить до чаю та рятує, коли потрібно швидко подати десерт до столу. Цей рецепт з фото допоможе приготувати м’який, добре просочений торт із насиченим вершковим смаком без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

цукор — 70 г;

вершкове масло — 150 г;

сіль — щіпка.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 70 г;

молоко — 700 мл;

вершкове масло — 50 г.

Спосіб приготування

Викласти борошно у глибоку миску, додати цукор, сіль і м’яке вершкове масло. Перетерти руками до утворення дрібної крихти. Маса повинна залишатися розсипчастою, але легко формуватися при стисканні в долоні.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти суху сковороду та обсмажити крихту невеликими порціями на середньому вогні до золотистого відтінку. Постійно перемішувати, щоб вона рівномірно підрум’янилася і не підгоріла. Перекласти готову основу в миску та дати повністю охолонути.

Крихта для коржів. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему відлити приблизно 100 мл молока, решту перелити в каструлю, додати цукор і нагріти до гарячого стану, не доводячи до кипіння. В окремій ємності змішати яйця, кукурудзяний крохмаль і молоко до однорідності без грудочок.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яєчно-крохмальну суміш у гаряче молоко, постійно помішуючи вінчиком. Варити на середньому вогні до загущення крему. Зняти з плити, додати вершкове масло і перемішати до повного розчинення. Дати крему охолонути до теплого стану.

Шматок торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти на дно форми шар крихти, злегка притиснути ложкою. Нанести частину крему, рівномірно розподілити по поверхні. Чергувати шари крихти та крему до використання всіх інгредієнтів, завершити кремовим шаром. Накрити форму плівкою та поставити в холодильник мінімум на 4–5 годин або залишити на ніч для повного просочення. Перед подачею прикрасити тертим шоколадом, горіхами або какао за бажанням.

