Україна
Тертий пиріг — знадобиться пачка масла та 400 г борошна

Тертий пиріг — знадобиться пачка масла та 400 г борошна

Дата публікації: 23 лютого 2026 21:04
Тертий пиріг з ягодами — перевірений домашній рецепт на 400 г борошна
Тертий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Тертий пиріг — це класика домашньої випічки, яка не втрачає популярності роками. Пісочна основа, ароматна ягідна начинка та ніжна крихта зверху створюють ідеальне поєднання смаку. Це чудовий десерт для сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 180 г;
  • борошно — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • вода — 50 мл;
  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • ягоди — 500 г;
  • цукор — 100–150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • вода — 50 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати просіяне борошно з розпушувачем, цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетерти руками до утворення дрібної крихти.

рецепт пирога з ягодами
Ягоди та крохмаль. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйце та воду, замісити м’яке однорідне тісто. Загорнути його в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.

тертий пиріг
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки ягоди викласти в сотейник, додати цукор і прогріти на середньому вогні близько 10 хвилин, поки вони пустять сік і стануть м’якшими. Крохмаль розчинити у воді, влити до ягідної маси та готувати, помішуючи, до легкого загущення. Зняти з вогню й повністю охолодити.

простий рецепт тертого пирога
Терте тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Дві третини тіста натерти на великій тертці прямо у форму для випікання, рівномірно розподілити та злегка притиснути, формуючи основу. Викласти охолоджену начинку та розрівняти. Зверху натерти решту тіста, покриваючи ягоди рівномірним шаром крихти.

смачний рецепт пирога з ягодами
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, щоб начинка стабілізувалася, а шматочки добре тримали форму.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

ягоди пиріг десерт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
