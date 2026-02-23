Тертий пиріг з ягодами — перевірений домашній рецепт на 400 г борошна

Тертий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Тертий пиріг — це класика домашньої випічки, яка не втрачає популярності роками. Пісочна основа, ароматна ягідна начинка та ніжна крихта зверху створюють ідеальне поєднання смаку. Це чудовий десерт для сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 180 г;

борошно — 400 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

вода — 50 мл;

сіль — дрібка.

Для начинки:

ягоди — 500 г;

цукор — 100–150 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

вода — 50 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати просіяне борошно з розпушувачем, цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетерти руками до утворення дрібної крихти.

Ягоди та крохмаль. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйце та воду, замісити м’яке однорідне тісто. Загорнути його в харчову плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки ягоди викласти в сотейник, додати цукор і прогріти на середньому вогні близько 10 хвилин, поки вони пустять сік і стануть м’якшими. Крохмаль розчинити у воді, влити до ягідної маси та готувати, помішуючи, до легкого загущення. Зняти з вогню й повністю охолодити.

Терте тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Дві третини тіста натерти на великій тертці прямо у форму для випікання, рівномірно розподілити та злегка притиснути, формуючи основу. Викласти охолоджену начинку та розрівняти. Зверху натерти решту тіста, покриваючи ягоди рівномірним шаром крихти.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин до золотистої скоринки. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, щоб начинка стабілізувалася, а шматочки добре тримали форму.

