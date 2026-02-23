Видео
Україна
Видео

Тертый пирог — понадобится пачка масла и 400 г муки

Тертый пирог — понадобится пачка масла и 400 г муки

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 21:04
Тертый пирог с ягодами — проверенный домашний рецепт на 400 г муки
Тертый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Тертый пирог — это классика домашней выпечки, которая не теряет популярности годами. Песочная основа, ароматная ягодная начинка и нежная крошка сверху создают идеальное сочетание вкуса. Это замечательный десерт для семейного чаепития.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 180 г;
  • мука — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • вода — 50 мл.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • ягоды — 500 г;
  • сахар — 100-150 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • вода — 50 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть руками до образования мелкой крошки.

рецепт пирога з ягодами
Ягоды и крахмал. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйцо и воду, замесить мягкое однородное тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 30 минут.

тертий пиріг
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки ягоды выложить в сотейник, добавить сахар и прогреть на среднем огне около 10 минут, пока они пустят сок и станут мягче. Крахмал растворить в воде, влить в ягодную массу и готовить, помешивая, до легкого загустения. Снять с огня и полностью охладить.

простий рецепт тертого пирога
Тертое тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Две трети теста натереть на крупной терке прямо в форму для выпекания, равномерно распределить и слегка прижать, формируя основу. Выложить охлажденную начинку и разровнять. Сверху натереть оставшееся тесто, покрывая ягоды равномерным слоем крошки.

смачний рецепт пирога з ягодами
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут до золотистой корочки. Готовый пирог оставить в форме до полного остывания, чтобы начинка стабилизировалась, а кусочки хорошо держали форму.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
