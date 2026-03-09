Домашние глазированные сырки — простой рецепт из 1 кг творога и шоколадной глазури

Домашние глазированные сырки. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние глазированные сырки — это любимый десерт, который легко приготовить на собственной кухне. Для рецепта понадобится обычный творог, немного шоколада и пищевая пленка, чтобы сформировать аккуратные сырки. Они получаются нежными, ароматными и значительно вкуснее магазинных. Такой десерт нравится и детям, и взрослым, а начинку можно выбрать на свой вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 1 кг;

сливочное масло — 50-80 г;

сгущенное молоко — 300 г или сахарная пудра — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

ванилин — щепотка;

банан — 1 шт. (по желанию).

Для начинки (по желанию):

повидло густое — 80-150 г;

или для клубничной начинки:

клубника — 150 г;

крахмал кукурузный — 20 г;

сахар — 3 ч. л.;

лимонный сок — 10 мл.

Для глазури:

шоколад — 200-300 г;

масло — 50-100 мл.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску. Добавить растопленное сливочное масло, ванильный сахар и сгущенное молоко или сахарную пудру. По желанию добавить банан, который сделает массу еще более нежной и придаст легкий фруктовый аромат. Все ингредиенты перебить блендером до максимально однородной и кремовой консистенции. Готовую творожную массу переложить в кондитерский мешок или плотный пакет со срезанным уголком.

Творог и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Если планируется начинка, ее нужно подготовить заранее. Для простого варианта подойдет густое фруктовое повидло. Для клубничной начинки клубнику переложить в небольшую кастрюлю, добавить сахар, лимонный сок и прогреть на слабом огне. Добавить кукурузный крахмал и перемешать до загустения. После этого начинку полностью охладить. На рабочей поверхности расстелить пищевую пленку. Отсадить небольшое количество творожной массы в форме продолговатой полоски. В центр добавить немного начинки и накрыть еще одним слоем творожной массы.

Приготовление сырков. Фото: smachnenke.com.ua

С помощью пленки сформировать аккуратный сырок, скручивая ее с обеих сторон так, чтобы заготовка напоминала форму конфеты. Повторить этот процесс со всей массой. Подготовленные сырки переложить в морозильник примерно на 20-30 минут, чтобы они хорошо держали форму.

Для глазури шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Добавить растительное масло и хорошо перемешать. Благодаря маслу глазурь будет более гладкой и равномерно покрывать сырки. Каждый сырок достать из пленки и окунуть в шоколадную глазурь. Дать стечь лишнему шоколаду и выложить на пергамент.

После застывания глазури сырки можно дополнительно украсить тонкими полосками белого шоколада или оставить в классическом виде.

