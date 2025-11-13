Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Дуже смачний пиріг, який смачніше торта — потрібно 250 г кефіру

Дуже смачний пиріг, який смачніше торта — потрібно 250 г кефіру

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 03:04
Оновлено: 17:18
Пиріг на кефірі з джемом і сметаною — смачніше за торт, простий рецепт випічки
Домашній пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг на кефірі з джемом та сметаною підкорює з першого шматочка. Він м’який, вологий, запашний і водночас легкий у приготуванні. Усе, що потрібно, — це мінімум простих інгредієнтів і трохи часу. Готується без складних етапів, а результат настільки ніжний і смачний, що нагадує домашній торт. Ідеальний варіант для родинного чаювання або до приходу гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 230–250 г;
  • цукор — 130–150 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • рослинна олія — 80 г;
  • борошно — 230–250 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — щіпка;
  • густий джем — 180–200 г;
  • сметана — 150 г;
  • горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати кефір і рослинну олію, перемішати вінчиком до однорідної текстури.

рецепт домашнього пирога
Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем, всипати до рідкої суміші та замісити тісто. Його консистенція має бути схожа на густу домашню сметану — не рідку, але й не тугу.

пиріг з джемом
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання (приблизно 22 см у діаметрі) змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти ложкою або лопаткою.

рецепт смачного пирога з варенням
Тісто та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Зверху викласти густий джем — можна ложкою створити острівці або намалювати смужки. Потім полити сметаною й обережно розрівняти поверхню. Посипати подрібненими горіхами для хрусткої скоринки.

смачний пиріг з джемом на кефірі
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 180°C близько 45–50 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Після випікання дати пирогу охолонути, щоб він став ще ніжнішим і ароматнішим.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт торт рецепт випічка варення
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації