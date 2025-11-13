Пиріг на кефірі з джемом і сметаною — смачніше за торт, простий рецепт випічки

Домашній пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг на кефірі з джемом та сметаною підкорює з першого шматочка. Він м’який, вологий, запашний і водночас легкий у приготуванні. Усе, що потрібно, — це мінімум простих інгредієнтів і трохи часу. Готується без складних етапів, а результат настільки ніжний і смачний, що нагадує домашній торт. Ідеальний варіант для родинного чаювання або до приходу гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 230–250 г;

цукор — 130–150 г;

яйця — 2 шт.;

рослинна олія — 80 г;

борошно — 230–250 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — щіпка;

густий джем — 180–200 г;

сметана — 150 г;

горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати кефір і рослинну олію, перемішати вінчиком до однорідної текстури.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно з розпушувачем, всипати до рідкої суміші та замісити тісто. Його консистенція має бути схожа на густу домашню сметану — не рідку, але й не тугу.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання (приблизно 22 см у діаметрі) змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти ложкою або лопаткою.

Тісто та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Зверху викласти густий джем — можна ложкою створити острівці або намалювати смужки. Потім полити сметаною й обережно розрівняти поверхню. Посипати подрібненими горіхами для хрусткої скоринки.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 180°C близько 45–50 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Після випікання дати пирогу охолонути, щоб він став ще ніжнішим і ароматнішим.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.