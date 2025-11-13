Видео
Видео

Дата публикации 13 ноября 2025 03:04
обновлено: 17:18
Пирог на кефире с джемом и сметаной — вкуснее торта, простой рецепт выпечки
Домашний пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог на кефире с джемом и сметаной покоряет с первого кусочка. Он мягкий, влажный, ароматный и в то же время легкий в приготовлении. Все, что нужно, — это минимум простых ингредиентов и немного времени. Готовится без сложных этапов, а результат настолько нежный и вкусный, что напоминает домашний торт. Идеальный вариант для семейного чаепития или к приходу гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • кефир — 230-250 г;
  • сахар — 130-150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 80 г;
  • мука — 230-250 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • густой джем — 180-200 г;
  • сметана — 150 г;
  • орехи — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить кефир и растительное масло, перемешать венчиком до однородной текстуры.

рецепт домашнього пирога
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем, всыпать к жидкой смеси и замесить тесто. Его консистенция должна быть похожа на густую домашнюю сметану — не жидкую, но и не тугую.

пиріг з джемом
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания (примерно 22 см в диаметре) смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять ложкой или лопаткой.

рецепт смачного пирога з варенням
Тесто и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Сверху выложить густой джем — можно ложкой создать островки или нарисовать полоски. Затем полить сметаной и осторожно разровнять поверхность. Посыпать измельченными орехами для хрустящей корочки.

смачний пиріг з джемом на кефірі
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180°C около 45-50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После выпекания дать пирогу остыть, чтобы он стал еще более нежным и ароматным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт торт рецепт выпечка варенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
