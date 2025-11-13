Пирог на кефире с джемом и сметаной — вкуснее торта, простой рецепт выпечки

Домашний пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог на кефире с джемом и сметаной покоряет с первого кусочка. Он мягкий, влажный, ароматный и в то же время легкий в приготовлении. Все, что нужно, — это минимум простых ингредиентов и немного времени. Готовится без сложных этапов, а результат настолько нежный и вкусный, что напоминает домашний торт. Идеальный вариант для семейного чаепития или к приходу гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

кефир — 230-250 г;

сахар — 130-150 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 80 г;

мука — 230-250 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

густой джем — 180-200 г;

сметана — 150 г;

орехи — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить кефир и растительное масло, перемешать венчиком до однородной текстуры.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем, всыпать к жидкой смеси и замесить тесто. Его консистенция должна быть похожа на густую домашнюю сметану — не жидкую, но и не тугую.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания (примерно 22 см в диаметре) смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять ложкой или лопаткой.

Тесто и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Сверху выложить густой джем — можно ложкой создать островки или нарисовать полоски. Затем полить сметаной и осторожно разровнять поверхность. Посыпать измельченными орехами для хрустящей корочки.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180°C около 45-50 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После выпекания дать пирогу остыть, чтобы он стал еще более нежным и ароматным.

