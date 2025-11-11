Яблочный пирог с кремом — нежная домашняя выпечка, тающая во рту

Швейцарский яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог с кремом — настоящее наслаждение для ценителей домашней выпечки. Тесто на йогурте получается нежным и легким, а ароматный заварной крем придает десерту особую мягкость и сливочную нотку. В сочетании с запеченными яблоками получается пирог, который буквально тает во рту. Идеальный вариант к чаю или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 180 г;

соль — щепотка;

масло — 80 мл.;

йогурт — 90 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

мука — 270 г;

разрыхлитель — 2 ст. л.;

яблоки — 3 шт.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 30 г;

молоко — 240 мл.;

сахарная пудра — 1 ч. л. (для украшения).

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Влить масло, добавить йогурт и ванильный экстракт, хорошо перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородной, мягкой консистенции.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить и нарезать тонкими ломтиками. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, влить часть теста, выложить слой яблок, затем снова тесто. Повторить еще раз, чтобы образовалось три слоя яблок, последним должно быть тесто.

Тесто и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в кастрюле с толстым дном смешать яйцо, сахар, ванильный экстракт и крахмал. Влить молоко, размешать до однородности. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый крем переложить в кондитерский мешок и нарисовать спираль поверх теста. Выпекать пирог при 170°C примерно 50 минут. Если верх начнет подрумяниваться слишком быстро, накрыть фольгой.

