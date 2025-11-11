Яблучний пиріг з кремом — ніжна домашня випічка, що тане в роті

Швейцарський яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг із кремом — справжня насолода для поціновувачів домашньої випічки. Тісто на йогурті виходить ніжним і легким, а ароматний заварний крем надає десерту особливої м’якості та вершкової нотки. У поєднанні з запеченими яблуками виходить пиріг, який буквально тане в роті. Ідеальний варіант до чаю чи кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 180 г;

сіль — дрібка;

олія — 80 мл;

йогурт — 90 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

борошно — 270 г;

розпушувач — 2 ст. л.;

яблука — 3 шт.

Для крему:

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

молоко — 240 мл;

цукрова пудра — 1 ч. л. (для прикраси).

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Влити олію, додати йогурт і ванільний екстракт, добре перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто до однорідної, м’якої консистенції.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити й нарізати тонкими скибочками. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, влити частину тіста, викласти шар яблук, потім знову тісто. Повторити ще раз, щоб утворилося три шари яблук, останнім має бути тісто.

Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему в каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор, ванільний екстракт і крохмаль. Влити молоко, розмішати до однорідності. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий крем перекласти в кондитерський мішок і намалювати спіраль поверх тіста. Випікати пиріг при 170°C приблизно 50 хвилин. Якщо верх почне підрум’янюватися занадто швидко, накрити фольгою.

