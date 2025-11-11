Відео
Україна
Швейцарський яблучний пиріг — рецепт смачніше за шарлотку

Швейцарський яблучний пиріг — рецепт смачніше за шарлотку

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 03:04
Оновлено: 15:41
Яблучний пиріг з кремом — ніжна домашня випічка, що тане в роті
Швейцарський яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг із кремом — справжня насолода для поціновувачів домашньої випічки. Тісто на йогурті виходить ніжним і легким, а ароматний заварний крем надає десерту особливої м’якості та вершкової нотки. У поєднанні з запеченими яблуками виходить пиріг, який буквально тане в роті. Ідеальний варіант до чаю чи кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 80 мл;
  • йогурт — 90 г;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • борошно — 270 г;
  • розпушувач — 2 ст. л.;
  • яблука — 3 шт.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • молоко — 240 мл;
  • цукрова пудра — 1 ч. л. (для прикраси).

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Влити олію, додати йогурт і ванільний екстракт, добре перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і замісити тісто до однорідної, м’якої консистенції.

рецепт яблучного пирога
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити й нарізати тонкими скибочками. Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, влити частину тіста, викласти шар яблук, потім знову тісто. Повторити ще раз, щоб утворилося три шари яблук, останнім має бути тісто.

рецепт яблучного пирога з кремом
Тісто та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему в каструлі з товстим дном змішати яйце, цукор, ванільний екстракт і крохмаль. Влити молоко, розмішати до однорідності. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне.

рецепт пирога з яблуками та кремом
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий крем перекласти в кондитерський мішок і намалювати спіраль поверх тіста. Випікати пиріг при 170°C приблизно 50 хвилин. Якщо верх почне підрум’янюватися занадто швидко, накрити фольгою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
