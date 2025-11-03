Пирог Вулкан с кремом — шоколадный десерт, который выпекается сразу с начинкой

Пирог "Вулкан". Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог "Вулкан" — это десерт, который поражает с первого взгляда. Во время выпекания крем образует красивую прослойку внутри, а аромат шоколада наполняет кухню домашним теплом. Простой в приготовлении, эффектный на вид — этот пирог станет любимцем вашей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (форма 20 см):

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

кукурузный крахмал — 25-40 г (чем больше, тем гуще крем);

сахар — 80-100 г;

молоко — 400 мл.;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло — 40 г.

Для теста:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

мука — 70 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. ложки;

молоко — 4-5 ст. ложек (по желанию).

Способ приготовления

В кастрюле смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль и крахмал. Постепенно влить молоко, постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Поставить на средний огонь и варить, пока крем не станет густым. Добавить сливочное масло, перемешать до гладкой консистенции и оставить остыть.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавить просеянную муку, какао и разрыхлитель, перемешать до однородности. По желанию влить несколько ложек молока, чтобы тесто стало более нежным.

Шоколадное тесто и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом. Вылить большую часть теста, в центре сделать ложкой углубление и выложить охлажденный крем. Накрыть оставшимся тестом, чтобы крем остался внутри.

Пирог с кремом. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог при температуре 180°C около 40-45 минут, пока он не станет упругим и ароматным. В процессе выпекания крем подняться, образуя нежную прослойку внутри.

Кусок пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать десерту полностью остыть. По желанию посыпать сахарной пудрой или украсить шоколадной стружкой. Пирог получается мягкий, нежный и очень эффектный в разрезе.

