Десерт на Новый год 2026 Огненная Лошадь — праздничный пирог с ягодами и меренгой, который заменит любой торт

Пирог с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот роскошный новогодний десерт создан специально для встречи года Красной Огненной Лошади. Песочная основа, сочная ягодная начинка и нежная меренга сверху — вместе они образуют гармоничное сочетание вкуса, легкости и красоты. Десерт готовится просто, но выглядит так, будто из лучшей кондитерской. Идеален для праздничного стола — яркий, ароматный и символичный.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сливочное масло — 110 г;

ванильный сахар — 5 г (1 ч. л. с горкой);

сахар — 2-3 ст. л.;

желтки — 3 шт.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

мука — 200 г (или немного больше, если тесто липкое).

Для начинки:

ягоды (свежие или замороженные) — 400 г;

сахар — 2-3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Для меренги:

белки — 3 шт.;

сахар — 5 ст. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для приготовления песочной основы размягченное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Добавить желтки, соль, разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, сформировать шар, завернуть в пленку и охладить в холодильнике около 30 минут.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки понадобятся ягоды (вишня, малина, черника или ежевика) которые нужно смешать с сахаром и крахмалом. Если ягоды замороженные, дать им немного оттаять, чтобы уменьшить количество жидкости.

Тесто и ягодная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать охлажденное тесто или распределить руками в форме с бортиками. Выложить ягодную начинку, разровнять. Выпекать при 180 °C около 25 минут — тесто должно подрумяниться.

Слой меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления меренги взбить белки со щепоткой соли до легкой пены. Затем постепенно всыпать сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков — масса должна быть блестящей и густой.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Вынуть пирог из духовки, нанести слой меренги ложкой или с помощью кондитерского мешка, создавая волнистые узоры. Поставить обратно в духовку при 160 °C на 10-15 минут, пока меренга не станет слегка румяной. Перед подачей дать десерту полностью остыть — тогда основа станет хрупкой, а ягодная начинка сохранит нежную текстуру.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.