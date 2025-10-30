Видео
Десерт на Новый год 2026 "Огненная Лошадь" — рецепт пирога

Десерт на Новый год 2026 "Огненная Лошадь" — рецепт пирога

Дата публикации 30 октября 2025 03:04
обновлено: 07:30
Десерт на Новый год 2026 Огненная Лошадь — праздничный пирог с ягодами и меренгой, который заменит любой торт
Пирог с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот роскошный новогодний десерт создан специально для встречи года Красной Огненной Лошади. Песочная основа, сочная ягодная начинка и нежная меренга сверху — вместе они образуют гармоничное сочетание вкуса, легкости и красоты. Десерт готовится просто, но выглядит так, будто из лучшей кондитерской. Идеален для праздничного стола — яркий, ароматный и символичный.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 110 г;
  • ванильный сахар — 5 г (1 ч. л. с горкой);
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • желтки — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • мука — 200 г (или немного больше, если тесто липкое).

Для начинки:

  • ягоды (свежие или замороженные) — 400 г;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Для меренги:

  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для приготовления песочной основы размягченное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром до кремовой консистенции. Добавить желтки, соль, разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, сформировать шар, завернуть в пленку и охладить в холодильнике около 30 минут.

рецепт десертк на новий рік 2026
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки понадобятся ягоды (вишня, малина, черника или ежевика) которые нужно смешать с сахаром и крахмалом. Если ягоды замороженные, дать им немного оттаять, чтобы уменьшить количество жидкости.

рецепт пирога на новий рік 2026
Тесто и ягодная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать охлажденное тесто или распределить руками в форме с бортиками. Выложить ягодную начинку, разровнять. Выпекать при 180 °C около 25 минут — тесто должно подрумяниться.

рецепт десерту на новий рік вогняного коня 2026
Слой меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления меренги взбить белки со щепоткой соли до легкой пены. Затем постепенно всыпать сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков — масса должна быть блестящей и густой.

рецепт пирога з ягодами та меренгою
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Вынуть пирог из духовки, нанести слой меренги ложкой или с помощью кондитерского мешка, создавая волнистые узоры. Поставить обратно в духовку при 160 °C на 10-15 минут, пока меренга не станет слегка румяной. Перед подачей дать десерту полностью остыть — тогда основа станет хрупкой, а ягодная начинка сохранит нежную текстуру.

пирог десерт торт рецепт Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
