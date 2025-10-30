Десерт на Новий рік 2026 Вогняний Кінь — святковий пиріг із ягодами та меренгою, який замінить будь-який торт

Пиріг з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей розкішний новорічний десерт створений спеціально для зустрічі року Червоного Вогняного Коня. Пісочна основа, соковита ягідна начинка та ніжна меренга зверху — разом вони утворюють гармонійне поєднання смаку, легкості й краси. Десерт готується просто, але виглядає так, ніби з найкращої кондитерської. Ідеальний для святкового столу — яскравий, ароматний і символічний.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 110 г;

ванільний цукор — 5 г (1 ч. л. з гіркою);

цукор — 2–3 ст. л.;

жовтки — 3 шт.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

борошно — 200 г (або трохи більше, якщо тісто липке).

Для начинки:

ягоди (свіжі або заморожені) — 400 г;

цукор — 2–3 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Для меренги:

білки — 3 шт.;

цукор — 5 ст. л.;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для приготування пісочної основи розм’якшене масло збити з цукром і ванільним цукром до кремової консистенції. Додати жовтки, сіль, розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити м’яке, еластичне тісто, сформувати кулю, загорнути у плівку й охолодити у холодильнику близько 30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки знадобляться ягоди (вишня, малина, чорниця або ожина) які потрібно змішати з цукром і крохмалем. Якщо ягоди заморожені, дати їм трохи відтанути, щоб зменшити кількість рідини.

Тісто та ягідна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Розкачати охолоджене тісто або розподілити руками у формі з бортиками. Викласти ягідну начинку, розрівняти. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин — тісто має підрум’янитися.

Шар меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування меренги збити білки з дрібкою солі до легкої піни. Потім поступово всипати цукор і ванільний цукор, продовжуючи збивати до стійких піків — маса повинна бути блискучою й густою.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти пиріг із духовки, нанести шар меренги ложкою або за допомогою кондитерського мішка, створюючи хвилясті візерунки. Поставити назад у духовку при 160 °C на 10–15 хвилин, поки меренга не стане злегка рум’яною. Перед подачею дати десерту повністю охолонути — тоді основа стане крихкою, а ягідна начинка збереже ніжну текстуру.

