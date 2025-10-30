Відео
Україна
Головна Смак Десерт на Новий рік 2026 "Вогняний Кінь" — рецепт пирога

Десерт на Новий рік 2026 "Вогняний Кінь" — рецепт пирога

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 07:30
Десерт на Новий рік 2026 Вогняний Кінь — святковий пиріг із ягодами та меренгою, який замінить будь-який торт
Пиріг з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей розкішний новорічний десерт створений спеціально для зустрічі року Червоного Вогняного Коня. Пісочна основа, соковита ягідна начинка та ніжна меренга зверху — разом вони утворюють гармонійне поєднання смаку, легкості й краси. Десерт готується просто, але виглядає так, ніби з найкращої кондитерської. Ідеальний для святкового столу — яскравий, ароматний і символічний.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 110 г;
  • ванільний цукор — 5 г (1 ч. л. з гіркою);
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • жовтки — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 200 г (або трохи більше, якщо тісто липке).

Для начинки:

  • ягоди (свіжі або заморожені) — 400 г;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Для меренги:

  • білки — 3 шт.;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для приготування пісочної основи розм’якшене масло збити з цукром і ванільним цукром до кремової консистенції. Додати жовтки, сіль, розпушувач і поступово всипати борошно. Замісити м’яке, еластичне тісто, сформувати кулю, загорнути у плівку й охолодити у холодильнику близько 30 хвилин.

рецепт десертк на новий рік 2026
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки знадобляться ягоди (вишня, малина, чорниця або ожина) які потрібно змішати з цукром і крохмалем. Якщо ягоди заморожені, дати їм трохи відтанути, щоб зменшити кількість рідини.

рецепт пирога на новий рік 2026
Тісто та ягідна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Розкачати охолоджене тісто або розподілити руками у формі з бортиками. Викласти ягідну начинку, розрівняти. Випікати при 180 °C близько 25 хвилин — тісто має підрум’янитися.

рецепт десерту на новий рік вогняного коня 2026
Шар меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування меренги збити білки з дрібкою солі до легкої піни. Потім поступово всипати цукор і ванільний цукор, продовжуючи збивати до стійких піків — маса повинна бути блискучою й густою.

рецепт пирога з ягодами та меренгою
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти пиріг із духовки, нанести шар меренги ложкою або за допомогою кондитерського мішка, створюючи хвилясті візерунки. Поставити назад у духовку при 160 °C на 10–15 хвилин, поки меренга не стане злегка рум’яною. Перед подачею дати десерту повністю охолонути — тоді основа стане крихкою, а ягідна начинка збереже ніжну текстуру.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт торт рецепт Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
