Горіховий торт без борошна — рецепт приготування з фото найніжнішого десерту

Горіховий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей горіховий торт без борошна — справжня знахідка для поціновувачів витончених десертів. Повітряна текстура, насичений шоколадний крем і глибокий смак волоських горіхів створюють ідеальний баланс солодощі й ніжності. Рецепт не потребує борошна, а результат вражає навіть досвідчених кондитерів — цей торт легко стане головною прикрасою святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

білки — 280 г;

цукрова пудра — 250 г;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

волоські горіхи — 300 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г.

Для крему:

жовтки — 150 г;

молоко — 150 г;

цукор — 60 г;

чорний шоколад (какао не менше 50%) — 150 г;

вершкове масло — 150 г;

волоські горіхи — 100 г.

Спосіб приготування

Підсушити волоські горіхи на сухій сковороді або в духовці, потім подрібнити до стану крихти. Для крему змішати в сотейнику жовтки, молоко та цукор. Варити на повільному вогні, помішуючи, поки маса не загусне. Шоколад розламати на шматочки, залити гарячою заварною основою й залишити на 30 секунд. Перемішати до повного розчинення шоколаду. Якщо утворилися грудочки, збити масу занурювальним блендером до однорідної текстури. Накрити харчовою плівкою й залишити остигати.

Коржі для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для тіста збити білки з дрібкою солі та ваніліну до пишності. Поступово всипати цукрову пудру, збиваючи до глянцевих стійких піків. Додати подрібнені горіхи та кукурудзяний крохмаль, обережно перемішати лопаткою знизу вгору.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

На пергаменті накреслити три кола діаметром 18 см. Викласти на них меренгу рівним шаром. Випікати коржі одночасно при температурі 180 °C приблизно 35 хвилин до золотистості. Якщо немає великого дека, можна випікати півкола й потім скласти їх разом. Для крему збити м’яке вершкове масло до побіління, поступово додати остиглу шоколадну основу й збити до однорідності. Відкласти кілька ложок крему для оздоблення.

Горіховий торт. Фото: smachnenke.com.ua

У кондитерському кільці, вистеленому ацетатною плівкою, зібрати торт: викласти корж, промастити третиною крему, накрити другим коржем і повторити шари.

Шматок торта. Фото: smachnenke.com.ua

Після складання залишити торт у холодильнику на 2 години. Після охолодження зняти кільце та плівку, покрити верх і боки залишеним кремом. Прикрасити подрібненими горіхами.

