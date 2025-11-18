Ореховый торт без муки — рецепт приготовления с фото нежнейшего десерта

Ореховый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот ореховый торт без муки — настоящая находка для ценителей утонченных десертов. Воздушная текстура, насыщенный шоколадный крем и глубокий вкус грецких орехов создают идеальный баланс сладости и нежности. Рецепт не требует муки, а результат впечатляет даже опытных кондитеров — этот торт легко станет главным украшением праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама

белки — 280 г;

сахарная пудра — 250 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

грецкие орехи — 300 г;

кукурузный крахмал — 30 г.

Для крема:

желтки — 150 г;

молоко — 150 г;

сахар — 60 г;

черный шоколад (какао не менее 50%) — 150 г;

сливочное масло — 150 г;

грецкие орехи — 100 г.

Способ приготовления

Подсушить грецкие орехи на сухой сковороде или в духовке, затем измельчить до состояния крошки. Для крема смешать в сотейнике желтки, молоко и сахар. Варить на медленном огне, помешивая, пока масса не загустеет. Шоколад разломать на кусочки, залить горячей заварной основой и оставить на 30 секунд. Перемешать до полного растворения шоколада. Если образовались комочки, взбить массу погружным блендером до однородной текстуры. Накрыть пищевой пленкой и оставить остывать.

Реклама

Коржи для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для теста взбить белки со щепоткой соли и ванилина до пышности. Постепенно всыпать сахарную пудру, взбивая до глянцевых устойчивых пиков. Добавить измельченные орехи и кукурузный крахмал, осторожно перемешать лопаткой снизу вверх.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

На пергаменте начертить три круга диаметром 18 см. Выложить на них меренгу ровным слоем. Выпекать коржи одновременно при температуре 180 °C примерно 35 минут до золотистости. Если нет большого противня, можно выпекать полукруги и затем сложить их вместе. Для крема взбить мягкое сливочное масло до побеления, постепенно добавить остывшую шоколадную основу и взбить до однородности. Отложить несколько ложек крема для украшения.

Реклама

Ореховый торт. Фото: smachnenke.com.ua

В кондитерском кольце, выстланном ацетатной пленкой, собрать торт: выложить корж, промазать третью часть крема, накрыть вторым коржом и повторить слои.

Кусок торта. Фото: smachnenke.com.ua

После сборки оставить торт в холодильнике на 2 часа. После остывания снять кольцо и пленку, покрыть верх и бока оставшимся кремом. Украсить измельченными орехами.

Реклама

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Реклама

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Реклама

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.