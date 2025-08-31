Яблучні оладки з варенням за 5 хвилин — рецепт домашньої випічки з 1 яйцем

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблучні оладки з варенням — це справжня насолода для всієї родини. Вони виходять пухкими, ароматними та дуже ніжними завдяки додаванню тертого яблука. Абрикосове варення й легкий акцент кокосової стружки роблять випічку святковою, але водночас вона залишається простою у приготуванні. Такий рецепт стане улюбленим навіть у тих, хто нечасто пече.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

вершкове масло розтоплене — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 8 г;

молоко — 150 мл.;

сіль — щіпка;

борошно — 160 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблуко — 1 шт.;

абрикосове варення — для подачі;

кокосове борошно або стружка — для посипання.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйце, цукор, ванільний цукор і щіпку солі. Додати розтоплене вершкове масло та молоко, добре перемішати. Поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити ніжне тісто без грудочок.

Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблуко натерти на тертці та додати в тісто. Це зробить випічку більш соковитою й ароматною. Сковороду змастити маслом і випікати млинці з обох боків до рум’яного кольору.

Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати на тарілку, полити абрикосовим варенням і посипати кокосовим борошном чи стружкою. Готові яблучні оладки виходять м’якими, ніжними й неймовірно смачними. Вони чудово смакують як на сніданок, так і до вечірнього чаю чи кави.

