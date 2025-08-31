Відео
Яблучні млинці за 5 хвилин — знадобиться 1 яйце та 160 г борошна

31 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Яблучні оладки з варенням за 5 хвилин — рецепт домашньої випічки з 1 яйцем
Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Яблучні оладки з варенням — це справжня насолода для всієї родини. Вони виходять пухкими, ароматними та дуже ніжними завдяки додаванню тертого яблука. Абрикосове варення й легкий акцент кокосової стружки роблять випічку святковою, але водночас вона залишається простою у приготуванні. Такий рецепт стане улюбленим навіть у тих, хто нечасто пече.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло розтоплене — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • сіль — щіпка;
  • борошно — 160 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • абрикосове варення — для подачі;
  • кокосове борошно або стружка — для посипання.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйце, цукор, ванільний цукор і щіпку солі. Додати розтоплене вершкове масло та молоко, добре перемішати. Поступово всипати борошно з розпушувачем і замісити ніжне тісто без грудочок.

десерт з яблуками
Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблуко натерти на тертці та додати в тісто. Це зробить випічку більш соковитою й ароматною. Сковороду змастити маслом і випікати млинці з обох боків до рум’яного кольору.

рецепт оладіків за яблуками на десерт
Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати на тарілку, полити абрикосовим варенням і посипати кокосовим борошном чи стружкою. Готові яблучні оладки виходять м’якими, ніжними й неймовірно смачними. Вони чудово смакують як на сніданок, так і до вечірнього чаю чи кави.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

десерт яблука рецепт оладки тісто
