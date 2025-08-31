Видео
Яблочные блины за 5 минут — понадобится 1 яйцо и 160 г муки

Яблочные блины за 5 минут — понадобится 1 яйцо и 160 г муки

31 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Яблочные оладьи с вареньем за 5 минут — рецепт домашней выпечки с 1 яйцом
Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Яблочные оладьи с вареньем — это настоящее наслаждение для всей семьи. Они получаются воздушными, ароматными и очень нежными благодаря добавлению тертого яблока. Абрикосовое варенье и легкий акцент кокосовой стружки делают выпечку праздничной, но в то же время она остается простой в приготовлении. Такой рецепт станет любимым даже у тех, кто нечасто печет.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло растопленное — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • абрикосовое варенье — для подачи;
  • кокосовая мука или стружка — для посыпки.

Способ приготовления

В миске смешать яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавить растопленное сливочное масло и молоко, хорошо перемешать. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем и замесить нежное тесто без комочков.

десерт з яблуками
Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоко натереть на терке и добавить в тесто. Это сделает выпечку более сочной и ароматной. Сковороду смазать маслом и выпекать блины с обеих сторон до румяного цвета.

рецепт оладіків за яблуками на десерт
Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладывать на тарелку, полить абрикосовым вареньем и посыпать кокосовой мукой или стружкой. Готовые яблочные оладьи получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными. Они прекрасно подходят как на завтрак, так и к вечернему чаю или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт яблоки рецепт оладьи тесто
