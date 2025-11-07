Відео
Україна
Головна Смак Лінивий "Наполеон" без духовки, без печива, без коржів — рецепт

Лінивий "Наполеон" без духовки, без печива, без коржів — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 03:04
Оновлено: 17:03
Лінивий Наполеон без духовки — простий рецепт торта без печива та коржів
Лінивий "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Цей лінивий "Наполеон" — справжня знахідка для тих, хто любить домашні десерти, але не хоче вмикати духовку. Ніяких коржів і печива: лише ніжна кремова начинка й ароматна обсмажена крихта з кокосовою ноткою. Готується він легко, виглядає ефектно, а смак як у класичного торта, тільки ще ніжніший і легший.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • масло вершкове (охолоджене) — 170 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • кокосова стружка — 1 пакетик.

Для крему:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • крохмаль — 30 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • молоко (кип’ячене, охолоджене) — 500 мл.;
  • масло вершкове м’яке — 30 г.

Спосіб приготування

У миску просіяти борошно, натерти в нього охолоджене вершкове масло. Додати цукор і ванільний цукор, перетерти руками до стану крихти.

рецепт лінивого наполеона
Приготування крихти. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти суміш на суху сковороду та обсмажити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Наприкінці додати кокосову стружку, перемішати та зняти з вогню. У каструлі з товстим дном збити яйця з цукром, крохмалем і ванільним цукром. Влити молоко, ретельно перемішати та поставити на повільний вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Коли крем почне пузиритися, зняти з плити, додати м’яке масло й перемішати до гладкої консистенції. Залишити охолонути.

рецепт лінивого наполеона без випічки
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємне кільце діаметром 22 см, застелене пергаментом, викласти трохи крему, потім шар крихти, злегка ущільнюючи її ложкою. Чергувати шари, поки не закінчаться інгредієнти, завершити шаром крихти.

рецепт наполеона без випічки
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху натерти трохи шоколаду або присипати кокосовою стружкою. Поставити в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч. Перед подачею дати торту постояти 10–15 хвилин при кімнатній температурі.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт Наполеон крем для торта без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
