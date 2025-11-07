Лінивий Наполеон без духовки — простий рецепт торта без печива та коржів

Лінивий "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Цей лінивий "Наполеон" — справжня знахідка для тих, хто любить домашні десерти, але не хоче вмикати духовку. Ніяких коржів і печива: лише ніжна кремова начинка й ароматна обсмажена крихта з кокосовою ноткою. Готується він легко, виглядає ефектно, а смак як у класичного торта, тільки ще ніжніший і легший.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

масло вершкове (охолоджене) — 170 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

кокосова стружка — 1 пакетик.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

крохмаль — 30 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

молоко (кип’ячене, охолоджене) — 500 мл.;

масло вершкове м’яке — 30 г.

Спосіб приготування

У миску просіяти борошно, натерти в нього охолоджене вершкове масло. Додати цукор і ванільний цукор, перетерти руками до стану крихти.

Приготування крихти. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти суміш на суху сковороду та обсмажити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Наприкінці додати кокосову стружку, перемішати та зняти з вогню. У каструлі з товстим дном збити яйця з цукром, крохмалем і ванільним цукром. Влити молоко, ретельно перемішати та поставити на повільний вогонь. Варити, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Коли крем почне пузиритися, зняти з плити, додати м’яке масло й перемішати до гладкої консистенції. Залишити охолонути.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємне кільце діаметром 22 см, застелене пергаментом, викласти трохи крему, потім шар крихти, злегка ущільнюючи її ложкою. Чергувати шари, поки не закінчаться інгредієнти, завершити шаром крихти.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху натерти трохи шоколаду або присипати кокосовою стружкою. Поставити в холодильник на кілька годин, а краще — на ніч. Перед подачею дати торту постояти 10–15 хвилин при кімнатній температурі.

