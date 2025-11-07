Видео
Ленивый "Наполеон" без духовки, без печенья, без коржей — рецепт

Ленивый "Наполеон" без духовки, без печенья, без коржей — рецепт

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 03:04
обновлено: 17:03
Ленивый Наполеон без духовки — простой рецепт торта без печенья и коржей
Ленивый "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Этот ленивый "Наполеон" — настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты, но не хочет включать духовку. Никаких коржей и печенья: только нежная кремовая начинка и ароматная обжаренная крошка с кокосовой ноткой. Готовится он легко, выглядит эффектно, а вкус как у классического торта, только еще нежнее и легче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.



Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • масло сливочное (охлажденное) — 170 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • кокосовая стружка — 1 пакетик.

Для крема:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 30 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • молоко (кипяченое, охлажденное) — 500 мл.;
  • масло сливочное мягкое — 30 г.

Способ приготовления

В миску просеять муку, натереть в нее охлажденное сливочное масло. Добавить сахар и ванильный сахар, перетереть руками до состояния крошки.

рецепт лінивого наполеона
Приготовление крошки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить смесь на сухую сковороду и обжарить на небольшом огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. В конце добавить кокосовую стружку, перемешать и снять с огня. В кастрюле с толстым дном взбить яйца с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром. Влить молоко, тщательно перемешать и поставить на медленный огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Когда крем начнет пузыриться, снять с плиты, добавить мягкое масло и перемешать до гладкой консистенции. Оставить остыть.

рецепт лінивого наполеона без випічки
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемное кольцо диаметром 22 см, застеленное пергаментом, выложить немного крема, затем слой крошки, слегка уплотняя ее ложкой. Чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты, завершить слоем крошки.

рецепт наполеона без випічки
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху натереть немного шоколада или присыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше — на ночь. Перед подачей дать торту постоять 10-15 минут при комнатной температуре.

десерт торт рецепт Наполеон крем для торта без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
