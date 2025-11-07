Ленивый Наполеон без духовки — простой рецепт торта без печенья и коржей

Ленивый "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Этот ленивый "Наполеон" — настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты, но не хочет включать духовку. Никаких коржей и печенья: только нежная кремовая начинка и ароматная обжаренная крошка с кокосовой ноткой. Готовится он легко, выглядит эффектно, а вкус как у классического торта, только еще нежнее и легче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 400 г;

масло сливочное (охлажденное) — 170 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

кокосовая стружка — 1 пакетик.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

крахмал — 30 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

молоко (кипяченое, охлажденное) — 500 мл.;

масло сливочное мягкое — 30 г.

Способ приготовления

В миску просеять муку, натереть в нее охлажденное сливочное масло. Добавить сахар и ванильный сахар, перетереть руками до состояния крошки.

Приготовление крошки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить смесь на сухую сковороду и обжарить на небольшом огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета. В конце добавить кокосовую стружку, перемешать и снять с огня. В кастрюле с толстым дном взбить яйца с сахаром, крахмалом и ванильным сахаром. Влить молоко, тщательно перемешать и поставить на медленный огонь. Варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Когда крем начнет пузыриться, снять с плиты, добавить мягкое масло и перемешать до гладкой консистенции. Оставить остыть.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемное кольцо диаметром 22 см, застеленное пергаментом, выложить немного крема, затем слой крошки, слегка уплотняя ее ложкой. Чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты, завершить слоем крошки.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху натереть немного шоколада или присыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше — на ночь. Перед подачей дать торту постоять 10-15 минут при комнатной температуре.

