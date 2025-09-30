Відео
Найсмачніший торт — рецепт перевершив навіть Наполеон і Медовик

Найсмачніший торт — рецепт перевершив навіть Наполеон і Медовик

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 03:04
Найсмачніший торт у світі — рецепт шоколадного десерту з кремом маскарпоне
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Найсмачніший торт у світі — це розкішний десерт із тонкими шоколадними коржами та ніжним кремом на основі маскарпоне й вершків. Його смак справді перевершує відомі класичні торти, а текстура виходить легкою й водночас насиченою. Це ідеальний варіант для святкового столу, який обов’язково вразить гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цукор — 70 г;
  • масло вершкове — 140 г;
  • мед — 90 г;
  • сода — 5 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 350 г;
  • какао — 20 г.

Для крему:

  • крем-сир маскарпоне — 250 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • ваніль — дрібка;
  • вершки 33 % — 500 мл.

Спосіб приготування

У каструлі з’єднати цукор, масло та мед. Підігрівати на середньому вогні, доки суміш не почне пінитися. Додати соду, перемішати. Влити яйце, швидко вимішати, щоб не згорнулося. Додати дрібку солі, поступово всипати борошно й какао. Замісити м’яке, злегка липке тісто.

рецепт десерту
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати ковбаску, загорнути в плівку й охолодити в холодильнику мінімум 1 годину. Дати трохи полежати при кімнатній температурі, після чого розкачати тонкі коржі діаметром 20 см. Наколоти виделкою та випікати при 180 °C по 2 коржі одночасно приблизно 5–6 хвилин. Обрізки також випекти та перетерти в крихту для декору.

рецепт домашнього торта
Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему з’єднати маскарпоне з цукровою пудрою та ваніллю. Додати частину вершків, розмішати до кремового стану. Потім влити решту вершків і збити міксером до стабільної маси.

простий рецепт домашнього торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у кільці: корж — крем — корж. Використати по 80 г крему на кожен шар. Готовий торт поставити в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. Прикрасити крихтою з обрізків і подавати до столу.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт Наполеон медовик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
