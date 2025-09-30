Найсмачніший торт у світі — рецепт шоколадного десерту з кремом маскарпоне

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Найсмачніший торт у світі — це розкішний десерт із тонкими шоколадними коржами та ніжним кремом на основі маскарпоне й вершків. Його смак справді перевершує відомі класичні торти, а текстура виходить легкою й водночас насиченою. Це ідеальний варіант для святкового столу, який обов’язково вразить гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

цукор — 70 г;

масло вершкове — 140 г;

мед — 90 г;

сода — 5 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

борошно — 350 г;

какао — 20 г.

Для крему:

крем-сир маскарпоне — 250 г;

цукрова пудра — 50 г;

ваніль — дрібка;

вершки 33 % — 500 мл.

Спосіб приготування

У каструлі з’єднати цукор, масло та мед. Підігрівати на середньому вогні, доки суміш не почне пінитися. Додати соду, перемішати. Влити яйце, швидко вимішати, щоб не згорнулося. Додати дрібку солі, поступово всипати борошно й какао. Замісити м’яке, злегка липке тісто.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати ковбаску, загорнути в плівку й охолодити в холодильнику мінімум 1 годину. Дати трохи полежати при кімнатній температурі, після чого розкачати тонкі коржі діаметром 20 см. Наколоти виделкою та випікати при 180 °C по 2 коржі одночасно приблизно 5–6 хвилин. Обрізки також випекти та перетерти в крихту для декору.

Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему з’єднати маскарпоне з цукровою пудрою та ваніллю. Додати частину вершків, розмішати до кремового стану. Потім влити решту вершків і збити міксером до стабільної маси.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у кільці: корж — крем — корж. Використати по 80 г крему на кожен шар. Готовий торт поставити в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. Прикрасити крихтою з обрізків і подавати до столу.

