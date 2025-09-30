Самый вкусный торт в мире — рецепт шоколадного десерта с кремом маскарпоне

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Самый вкусный торт в мире — это роскошный десерт с тонкими шоколадными коржами и нежным кремом на основе маскарпоне и сливок. Его вкус действительно превосходит известные классические торты, а текстура получается легкой и одновременно насыщенной. Это идеальный вариант для праздничного стола, который обязательно поразит гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

сахар — 70 г;

масло сливочное — 140 г;

мед — 90 г;

сода — 5 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

мука — 350 г;

какао — 20 г.

Для крема:

крем-сыр маскарпоне — 250 г;

сахарная пудра — 50 г;

ваниль — щепотка;

сливки 33 % — 500 мл.

Способ приготовления

В кастрюле соединить сахар, масло и мед. Подогревать на среднем огне, пока смесь не начнет пениться. Добавить соду, перемешать. Влить яйцо, быстро перемешать, чтобы не свернулось. Добавить щепотку соли, постепенно всыпать муку и какао. Замесить мягкое, слегка липкое тесто.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать колбаску, завернуть в пленку и охладить в холодильнике минимум 1 час. Дать немного полежать при комнатной температуре, после чего раскатать тонкие коржи диаметром 20 см. Наколоть вилкой и выпекать при 180 °C по 2 коржа одновременно примерно 5-6 минут. Обрезки также выпечь и перетереть в крошку для декора.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема соединить маскарпоне с сахарной пудрой и ванилью. Добавить часть сливок, размешать до кремового состояния. Затем влить остальные сливки и взбить миксером до стабильной массы.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в кольце: корж — крем — корж. Использовать по 80 г крема на каждый слой. Готовый торт поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Украсить крошкой из обрезков и подавать к столу.

